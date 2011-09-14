В Севастополе проходит международная конференция «Херсонес – город св. Климента»

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, при поддержке Национального заповедника «Херсонес Таврический», Крымского филиала института археологии НАН Украины, при содействии Международного культурно-духовного проекта «Дорогами святых» в Севастополе-Херсонесе 13 сентября начала работу VI Международная конференция по церковной археологи «Херсонес — город святого Климента».

Как отмечалось на ее открытии, конференция посвящена двум датам: нынче исполняется 1910 лет со дня мученической кончины в херсонесской ссылке святого Климента Римского и 1150 лет с момента обретения на херсонесской земле его святых мощей святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Представители духовенства и ученые-историки из шести стран принимают участие в пленарных заседаниях, которые продлятся два дня.

Завершится конференция 15 сентября крестным ходом от Херсонеса до островка св. Климента в Казачьей бухте, где будет установлен и освящен крест в память о мученической кончине св. Климента.

С приветственным словом на открытии конференции выступили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, председатель Севастопольской госадминистрации Владимир Яцуба, директор Национального заповедника «Херсонес Таврический» Леонид Жунько, профессор Валерий Йотов (Болгария), профессор Эльжбет Ястржембовска (Польша), профессор Надежда Шутова (Россия), профессор Сергей Сорочан (Украина).

Ожидается прибытие ученых из Италии и Шотландии. Представители власти, ученого мира и духовенства говорили об одном – духовный подвиг папы Римского Климента является той спасительной ниточкой, которая способна объединить христиан Европы, ведь Святого Климента одинаково почитают и католики, и православные.

Сейчас в Европе ищут новые идеи, которые могли бы объединить народы, а ведь искать ничего не надо, нужно просто вернуться к нашим общим истокам христианства, говорят участники конференции. По их словам, решению этой благородной задачи должна послужить конференция, которая начала работу в Херсонесе.

Севастопольское благочиние