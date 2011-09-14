Христианские церкви нашли новый способ привлекать молодежь

Чтобы идти в ногу со временем, традиционные церкви проводят квесты, флешмобы и чемпионаты по футболу

«Батюшка, моя любимая выходит замуж. Могу я молиться, чтобы у них ничего не вышло?» «Отец, я хочу прыгнуть с парашютом. Если он не раскроется, это будет считаться самоубийством?» «Является ли игра «Мафия» антихристианской?» Во время заседаний молодёжного клуба в Ионинском монастыре такие вопросы рекой льются на архимандрита Иоасафа (Перетятько). Тот в ответ сыплет анекдотами, историями из жизни, сленгом, не забывая, впрочем, о слове божьем. Объясняет, что у каждого свой путь и на другом пути счастлив не будешь. «В том, что любимая выходит замуж за другого, ничего плохого нет. Пусть теперь тот другой отдувается», – подытоживает батюшка.

«Молодёжку» – еженедельные встречи тех, кому от 15 до 35 – называют лучшей православной тусовкой столицы. Отец Иоасаф, один из организаторов проекта, залог успеха видит в том, что о сложном здесь говорят просто и жизненно. Такой подход разделяет не он один, поэтому из уст овитых длинной бородой сегодня можно услышать не только «Хвала Господу!», но и «Wow»!

Где заканчивается догма

Задорная проповедь. Послушать отца Иоасафа в Ионинский монастырь приходит 150-200 молодых людей. Привлекает их в том числе и отменное чувство юмора архимандрита

«Вернусь после встречи в монастырь, и всё мне выскажут. Будут говорить: «Отец Иоасаф – ты много говоришь, и нечего тебе на молодёжке делать», – смеясь и играя интонациями, рассказывает монах. К мнению коллег он прислушивается, и если те убедительно говорят «перегнул палку», делает выводы. Но в целом инициативность 38-летнего батюшки духовенство поддерживает, его сан – тому подтверждение.

Установка на «молодёжке», – не заигрывать, а заинтересовывать. Хотя грань между первым и вторым тонкая. Главное, от чего не отступают, – это библейские догмы. Что же касается формы их подачи – тут свобода действий. Как объясняет отец Иоасаф, не важно, в каком сосуде подавать молоко, главное, чтобы его было удобно пить.

Собирается на заседания клуба 150–200 человек. Сидят на лавках, которые обычно хранятся по углам храма, в нужный момент с отточенной быстротой достаются. Проходят встречи по четвергам после работы – зайти домой переодеться участникам некогда. Поэтому под ликами святых можно увидеть и короткие юбки, и арафатки вместо платков.

Дети прогресса

«У нас в храме ни от кого не отворачиваются, никого не станут выгонять, даже если человек одет неподобающе. Можем просто намекнуть. Я в таких ситуациях обычно шучу. Например, говорю: «Вы могли бы прийти на приём к мэру Киева в плавках? А Бог ведь повыше мэра», – рассказывает иерей Владимир Тукало. Он тоже ведёт «молодёжку» – в киевской Свято-Ольгинской церкви. Больше десяти лет работы в МЧС позволяют ему заниматься и школой спасателей, а также православными скаутами. Учат подростков (11–15 лет) и участников спецподразделения «Чижики» (6–10 лет) ориентироваться в лесу и городе, а также боксу и фехтованию.

– Что тебе больше всего в лагере запомнилось? – обращается священник к девочке-тинейджеру в библиотеке воскресной школы.

– Походы, палатки. И то, что интернета не было. А ещё мы в лагере учились есть жаб, – делится она впечатлениями.

Из-за жаб, по словам отца Владимира, случился скандал. В рамках курса «Юный Робинзон» детей учили питаться земноводными. Дети увлеклись. Местные жители, до этого нежных чувств к лягушкам никак не проявлявшие, заметив торчащие из котелков лапки, запротестовали. В итоге вопрос решили, но воспоминания о конфликте французского деликатеса и украинского села остались.

Молитвы и фандрайзинг

С отцом Владиславом Дихановым, живущим в селе под Днепропетровском, связь можно держать через его страницу «ВКонтакте». С юзерпика смотрит улыбчивый батюшка и пятнистая бурёнка. На предыдущем снимке священник был одет в костюм Нео из «Матрицы» – PhotoShop помог.

«Несколько лет назад я создал группу «ВКонтакте». Молодёжь нашей епархии там общалась, искала себя. Я дал им понять: что ж это мы, православные, всего-то и делаем, что в интернете сидим и возмущаемся», – вспоминает священник.

Чтобы активизировать волонтёрскую работу, решили развиртуалиться. На первую встречу пришло человек 50. Постепенно группа переросла во всеукраинское движение «Фома», участники которого не только молятся, но и изучают основы менеджмента.

«Пройдя тренинги, многие занялись благотворительной деятельностью, некоторые открыли свои фирмы. Потом приходили, благодарили, жертвовали», – рассказывает отец Владислав, с лёгкостью жонглирующий терминами вроде

«фандрайзинга». В этом ему помогает светское образование. Часть лекций он читает сам, для других приглашает специалистов. Дополняют встречи рок-концерты, игры и прочее. Как показала практика, это верный способ ликвидировать пропасть между церковной и повседневной жизнью. Понять, что духовная жизнь не заканчивается там, где начинается бизнес или политика.

В ближайшем будущем отец Владислав хочет создать накопительный фонд «Фомы». Средства можно было бы использовать как стартовый капитал для молодежных социальных проектов. То есть организовать систему грантов для самых активных и талантливых участников. «На Бога надейся, а сам не плошай» – эта пословица передаёт идею нашего движения», – объясняет священник.

Квест флешмобом погоняет

Православные квесты, флешмобы, пикники, велопоходы, экскурсии. Такому разнообразию акций могли бы позавидовать организаторы тимбилдинга. Устраивает всё это Винницкая епархия Украинской православной церкви. В квесте участвовали более сотни человек – «Братья.vn» соперничали с «Сестри.vn» и ещё с несколькими командами. Задания были связаны с историей города и его храмов. Список таких акций недавно пополнился Кубком УПЦ по футболу. В полуфинале команда местной епархии обыграла команду из Одессы: «Спас» вдул «Жемчужине». Однако в финале не устоял – проиграл прихожанам из Хуста. Как уверяют церковные деятели, такие мероприятия делает духовными правильный посыл – светлый и позитивный.

Отец Рафал Стжижевски, настоятель прихода в Тыврове Винницкой области, знает, как сделать делом духовным даже бег на коньках. «Этой зимой хотим залить каток на территории монастыря. Сейчас договариваемся с волонтёрами об аренде оборудования», – говорит он с польским акцентом.

С Польшей у тывровских католиков тесные связи. Молодые прихожане, побывав за границей на фестивале, так воодушевились, что решили провести праздник дома. Фестиваль стал ежегодным. Случаются здесь мастер-классы по игре на африканских барабанах, танцы, фаер-шоу. Двое участников прямо с фестиваля отправились в Мадрид – в велопаломничество. Не отстают и киевские католики: по случаю 10-летия визита Папы Римского в Украину в июне 2011 года они провели флешмоб и угощали прохожих любимыми конфетами Иоанна Павла II – «Коровка». К каждой конфете была прикреплена одна из цитат понтифика.

Украинские ортодоксальные церкви понимают: молодёжь в храмы сегодня не привлечёшь одними лишь неустанными напоминаниями о Страшном суде. Нужно креативить. При этом не забывая о главной своей миссии и чувстве меры.

«Чтобы оставаться собой, церковь должна обновляться, – утверждает религиовед Виктор Еленский. – Она никогда не отказывалась проповедовать на культурном языке своей эпохи. Когда-то делала это с помощью печатного станка, сегодня – ещё и интернета».

В Украине вопрос поиска общего языка с паствой стоит особенно остро. По данным Центра Разумкова, регулярно посещает храмы лишь каждый шестой опрошенный, остальные верующие предпочитают общаться с богом без посредников. В их представлении священник – суровый мужчина, которому невозможно признаться в том, что тебя мучает вопрос, можно ли заниматься сексом во время беременности.

Анна Устенко