Сегодня Церкви Восточного обряда празднуют начало Церковного года

Начало Церковного года (Индикт) в сентябре празднуют Восточные Церкви: 1 сентября – по Григорианскому календарю, 14 сентября – по Юлианскому. Полный религиозный год длится от 14 сентября (1 сентября) до 13 сентября (31 августа).

За начало нового Церковного года такую дату приняли отцы Вселенского Собора в Никее, состоявшемся в 325 году. Восточные Церкви живут по этому постановлению до сих пор. Что касается Римо-Католической Церкви, то Литургический год она начинает первым воскресеньем Адвента, т.е. рождественским постом.

Индикт, которым отцы Собора в Никее установили дату празднования начала Церковного года, называется «византийский», «константинопольский», или «Константинов». Сначала этот Индикт был обязательным для всей Римской империи, за исключением Египта. Император Юстиниан I сделал обязательным датирование после Индикта для всех официальных документов. Римская Церковь при Папе Пелагие II приняла индикт для обозначения дат документов и только в 1097 г. перестала руководствоваться этим постановлением.

День начала Церковного года стал церковным праздником. Точно неизвестно, когда именно начало индикта стало церковным праздником, но он уже существовал в VII в.

Как отмечает о. Юлиан (Катрий) в книге «Познай свой обряд», «церковно-литургический год – это мощный гимн чести и славы Богу, где участвует тройная Церковь: прославленная в небе, воюющая на земле и страдальческая в чистилище. «В нем находит свое лучшее выражение все содержание нашей святой веры», – добавляет автор.

*** Само слово индикт с лат. переводится как «постановление», «объявление». Так называли эдикт римских императоров, введенный с налоговой целью для оценки земельных имений граждан государства. Выдавать такие эдикты начали при императоре Диолектияне.

Со временем это слово стало обозначать еще и период 15-летнего цикла и день его начала. Впоследствии расширили сферу употребления слова «индикт» – не только в финансово-налоговых целях, но и для обозначения различных дат гражданской жизни.

Этот финансовый год не сходился с астрономическим годом, что от реформы Юлия Цезаря в 46 году до Христа, начинался 1 января. Первым днем индикта был прежде день 23 сентября, поскольку это был день рождения императора Августа, а от императора Константина Великого – 1 сентября.

РиСУ