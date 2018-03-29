Неизвестная София Киевская: 7 интересных фактов

В конце сентября в Киеве будут отмечать юбилей Софийского собора — самого древнего уцелевшего памятника со времен Руси. Несмотря на то, что до сих пор не утихли дискуссии по поводу истинного возраста Софии, на официальном уровне утверждено: она была создана князем Владимиром в 1011 году, а значит в этом году ей исполняется ровно 1000 лет. Празднование юбилея будет длиться с 21 по 24 сентября.

21 сентября как дату 1000-летия собора выбрали не случайно. «В этот день празднуется Рождество Пресвятой Богородицы, а это храмовый праздник Софии Киевской, — рассказала нам заместитель директора заповедника по научной работе Ирина Марголина. — В этот день, возможно, с утра будет молебен. Планируем открытие выставки из фондов Национального заповедника Киево-Печерской лавры в Доме митрополита. Это, в основном, уникальные вещи из ризницы Софийского собора. В первый день в Трапезной мы презентуем документальный фильм о «Софии». Запланирована еще одна выставка огромных живописных полотен художника-реставратора Мирослава Отковича, посвященная юбилею. А еще выпущена памятная монета, которую мы презентуем 22 сентября. Представим и несколько изданий — «Граффити Софийского собора», книгу-монографию нашего директора Нели Куковальской, посвященную мозаикам Михайловского Златоверхого собора, которые хранятся на втором этаже Софийского собора, а также сборник научных статей международной конференции «Софийские чтения».

Украсили к празднику и территорию заповедника. Например, обустроили цветочную клумбу в виде цифр «1000». Возможно, такая цветочная композиция появится и возле Золотых ворот. А общегородской праздник продет в субботу, 24 сентября, на Софийской площади. «Мы будем просить, чтобы перекрыли движение транспорта, на площади будет устроена сцена, ожидаем выступление церковных хоров. Надеемся, что в торжественных мероприятиях примет участие и президент», — говорит Ирина Евгеньевна.

НЕИЗВЕСТНАЯ СОФИЯ: 7 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

1. Колокольню Софийского собора построил гетман Иван Мазепа. Ее высота 76 м. В ней до сих пор хранится большой колокол «Мазепа», отлитый киевским мастером Афанасием Петровичем в 1705 году по заказу и на средства гетмана. Вес колокола 13 тонн, высота — 1,25 метра. Колокол покрыт пышным орнаментом и на нем отлит герб гетмана Мазепы.

2. До сих пор ученые не знают, куда делась библиотека Ярослава Мудрого, которая якобы находилась в подвалах Софийского собора. Ни при одной из раскопок ее так и не обнаружили. Единственное упоминание о ней относится к 1037 году в «Повести временных лет», написанной Нестором Летописцем. Считается, что в ней было около тысячи книг. Возможно, они спрятаны в Киево-Печерской лавре.

3. В Софийском соборе находится одно из известных и редких мозаичных изображений Оранты — Богоматери с поднятыми в молитве и раскинутыми в стороны руками. Ее еще называют Нерушимая Стена. От прочих изображений Богородицы Оранту отличает величественность и монументальность. Но главное — без младенца ее изображают крайне редко.

4. В соборе сохранилось самое большое собрание фресок (3 тыс. кв. м) и мозаик (260 кв. м) ХІ века. Большинство «граффити» имеют религиозное содержание. В основном это молитвы с просьбой помиловать того или иного человека. На одной из стен сохранилась надпись, сделанная князем Брячеславом. Он просит Господа помочь ему, «грешному и убогому».

5. В 2008-м Софии вернули иконостас — Царские врата — ажурную решетку с изображением святых. Они были изготовлены в 1747—1750 годы киевскими мастерами. Но в 30-е годы прошлого века советская власть решила отправить Врата на переплавку. Осталось только 11 фрагментов. По ним и сохранившимся рисункам восстановили святыню. На них ушло 104 кг серебра.

6. Специалисты находят в «Софии» не только молитвы, но и надписи светского характера. Например, на одной из стен неизвестный автор написал: «Козьма тать (вор) — украл мясо. Осину на твою голову. Аминь!» Есть граффити не без юмора: «Грамоте обучаяся Фома евнух писал то». Запись несколько раз зачеркнута. Возможно, это сделал и сам Фома.

7. Во время строительства собора в Киеве был введен новый налог: каждый, кто въезжал в город на возе, должен был привезти с собой несколько камней. Как говорят историки, внешне София была сурова и величественна, внутри же поражала золотом мозаик и роскошными красками фресок. Уже в те далекие времена София Киевская считалась подлинным архитектурным шедевром.

РЕКОНСТРУКЦИЯ: САД МИТРОПОЛИТА И КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ

К юбилею Софийский собор отреставрировали, а в саду митрополита из цветов выложили цифру «1000». Вопреки слухам, что, мол, собор рушится, в руководстве музея это не подтверждают. Говорят, что идут плановые ремонты. «Регламентные работы проводятся раз в 10—15 лет. У нас сейчас идут реставрационные работы по куполам, покраске крыши, контрфорсов (укрепляющие стены пристройки), малярные работы на фасаде и др. Все это мы закончим по графику 15 сентября», — рассказал нам первый замдиректора Вадим Кириленко.

По его словам, ученые проводят исследования древней кладки собора и его первоначального вида. «Наш ведущий архитектор Виталий Отченашко провел исследования, которые могут внести важные дополнения к существующим реконструкциям собора. Сейчас он обрабатывает наработанный материал. Но уже есть факты, которые доказывают, что первоначальный вид собора был несколько другим, чем сейчас принято считать», — утверждает Кириленко.

Еще в «Софии» к празднику благоустроили территорию Митрополичьего сада, проложили дорожки, высадили цветы, сделали системы полива, оградки, побелили оборонные муры (крепостные стены). Сад сейчас выглядит так, как не выглядел уже 50 лет. Кроме того, сделали частичную реставрацию консистории (церковная канцелярия). «С колокольней у нас все в порядке. Работы по ней запланированы на следующий год», — говорит Вадим Викторович.

А вот реконструкция Андреевской церкви, которая тоже относится к заповеднику «София Киевская», еще далека от завершения, там работы будут продолжаться и в следующем году. «Андреевская церковь — очень сложный объект. Там стоит много задач — по укреплению самого склона и его озеленению, по укреплению фундамента, работы по инженерным сетям, по реставрации фасадов, ограды, — объясняет Кириленко. — Реконструкция Андреевской финансируется государством по нескольким программам — из резервного фонда и по программе подготовки к Евро-2012. Она проходит в три этапа. Первый и главный — ликвидация аварийного состояния — уже закончен. А то, что склон пока выглядит непрезентабельно, скоро изменится, мы уже начали устилать дерн. Мы укрепили склон суглинком, утрамбовали его, всю систему сверху покрыли георешетками, завезли чернозем, «завязали» все это арматурой, сверху положим еще один слой чернозема и покроем дерном уже в эту пятницу. Он будет выглядеть прекрасно и главное — будет устойчивым».

В следующем году работы по реставрации самой церкви будут продолжаться, их планируют закончить к Евро-2012, тогда церковь смогут посещать люди. «Но там есть и некоторые виды работ, которые могут затянуться не на один год. Например, реставрация живописи иконостаса. Это ручная, кропотливая работа, на которую не поставишь сто человек — максимум одновременно могут восстанавливать росписи четыре реставратора, которые миллиметр за миллиметром «реанимируют» уникальные живописные полотна. При всем объеме работы, мы потратили на Андреевскую всего около 20 млн грн.», — говорит Кириленко.

ОСТАНКИ ЯРОСЛАВА ТАК И НЕ НАШЛИ

Специалисты «Софии Киевской» уже закончили исследования скелета, который извлекли из саркофага князя Ярослава Мудрого в 2009 году.

Напомним, тогда Ученый совет заповедника принял решение его открыть, чтобы изучить содержимое (а предполагали, что там именно скелет Ярослава) с помощью современных научных методов. «Ученые заповедника были уверены, что в саркофаге находятся два скелета (мужской — останки князя Ярослава, и женский), исследованные в 1939 году специалистами из ленинградского института Антропологии и возвращенные в заповедник в 1940 году. Но когда мы открыли саркофаг, там был только один скелет, а также акт 1964 года (когда последний раз открывался саркофаг), в котором сообщалось, что в 1964 году в саркофаг были положены только останки Ярослава. Когда эти останки исследовали специалисты-антропологи, выяснилось, что скелет женский. Это известие более чем озадачило нас. Куда же делись останки Ярослава?! В течение двух лет проводились поиски и исследования. Единственное, что удалось выяснить, — в 1943 году, во время войны, некоторые реликвии Софийского собора были вывезены, в том числе икона Николая Мокрого, скелет Ярослава и другие. Реликвии были переданы архиепископу Палладию, который представлял УПЦ. Их вывезли в Польшу, потом в Германию, а оттуда в США. И там их след теряется. Мы предположили, что скелет сохраняется в церкви Святой Троицы в Нью-Йорке, в Бруклине, где сейчас находится икона Николая Мокрого. Но наши специалисты и гендиректор, побывавшие в церкви, не получили положительного ответа о том, что останки именно там. Мы обратились с письмом в Институт национальной памяти, в Кабмин с просьбой инициировать возвращение реликвий Софийского собора. К сожалению, на сегодня сделать это невозможно, так как не известно конкретное местонахождение останков князя Ярослава Мудрого», — говорит Марголина.

САРГОФАГ С НЕИЗВЕСТНОЙ ЖЕНЩИНОЙ ЗАКРЫЛИ

Ученые исследовали скелет, который извлекли из саркофага. А 28 июля «гробницу» закрыли, уложив останки в небольшой ковчег. «В саркофаг, кроме скелета, вернули старые газеты 1964 года. Положили новые издания, результаты наших исследований, копии актов, и пояснение, что останки не принадлежат Ярославу. Когда саркофаг откроют в следующий раз, неизвестно. Думаю, не скоро, разве что если к нам вернется скелет князя», — рассказала г-жа Марголина.

О человеке, чей скелет и дальше будет покоиться в саркофаге, узнали не очень много. Известно, что это женщина, которая жила около 900 лет назад. Специалисты сделали полное сканирование костей и черепа, по которым будет позже реконструирован ее портрет. По данным Московского университета им. Ломоносова, все кости принадлежат одному человеку. Также исследовали костную ткань. «Женщине было 35—50 лет, она была спортивного телосложения, с очень развитыми руками. Никаких патологий у нее не нашли, еще удалось установить, что она очень хорошо питалась», — говорит Марголина.

А вот анализ ДНК так и не был проведен. По словам Ирины Евгеньевны, все дело в том, что у нас его не делают анализ по костям такой давности. За исследование готовы были взяться бесплатно в Германии, но только в том случае, если бы получили точное подтверждение, что это Ярослав. Но поскольку это не останки князя, немцы отказались. «Единственное, что мы можем добавить, что этот скелет также не принадлежит жене князя Ингигерде, так как доподлинно известно, что ее останки хранятся в Софийском соборе в Новгороде», — объясняет Ирина Евгеньевна.

Наталья Мамчур,



