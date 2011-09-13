В Севастополе появились билборды с портретом Николая II (Фото)
10:33, 13 сентября 2011Общество
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«Прости нас, наш государь!»
На улицах Севастополя появились билборды с портретом последнего российского императора Николая II. Рядом находится надпись: «Прости нас, наш государь!», которая также продублирована мелким шрифтом на украинский язык. Об этом сообщает "Новый регион".
Помимо этого, на щитах изображена икона с образами членов царской семьи, которые были причислены к лику святых Русской Православной Церковью.
Никаких данных о заказчиках билбордов нет.
Отметим, что аналогичные щиты появились в Харьковской области в декабре 2010 года. Там на билбордах был изображен Николай II в парадной форме. Его портрет был подписан: «Прости нас, царь – искупитель».
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