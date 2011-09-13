В Луганске к приезду патриарха Кирилла установят большой экран

Божестенную литургию в Свято-Владимирском соборе Луганска, которую 15 сентября возглавит предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, будут транслировать на большом экране, который установят за день до службы возле храма.

Об это сообщил настоятель Свято-Владимирского собора, передает Луганское областное телевидение (ЛОТ).

Так, отец Владимир убежден, что услышать Патриарха соберутся тысячи людей, но размеры Свято-Владимирского собора не позволяют вместить всех желающих.

«Ожидается много людей, который могут не поместиться в соборе, поэтому есть предложение, чтобы рядом с собором установить экран, на котором бы могли транслировать встречу и слова патриарха», - говорит отец Владимир.

*** 14-15 сентября Луганскую область с визитом посетит Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ожидается, что 14 сентября после обеда Патриарх Кирилл прилетит в аэропорт Луганска, после чего отправится в кафедральный Свято-Владимирский собор.

15 сентября в 9.30 на Театральной площади города состоится тожественная литургия, которую возглавит Патриарх.

