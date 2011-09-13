В Киево-Печерской лавре откроют реконструированный сад

Расположенный на территории Киево-Печерской лавры Митрополичий сад, который более 100 лет был закрыт от посетителей, вновь откроют для гостей

Руководство Киево-Печерского заповедника решило отреставрировать и вновь открыть для посетителей Митрополичий сад, пишет Сегодня.

«Мы хотим воссоздать исторический облик Митрополичего сада таким, каким он был до начала ХХ века. Для этого его необходимо благоустроить: проложить дорожки, установить лавочки, беседку и заменить некоторые деревья», – рассказала изданию Марина Громова, директор заповедника.

После открытия паломники и туристы смогут здесь отдохнуть, посетить, при желании, винный погреб. Будут проводиться экскурсии, во время которых интересующимся расскажут историю высаженного еще в конце XVIII века сада.

Митрополичий сад был закрыт от посетителей в начале ХХ века.

Фокус