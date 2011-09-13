Исследование: в интернете растет интерес к религии

Исследователи отмечают, что за последние несколько лет количество юзеров, обсуждающих в соцсетях религиозные темы, значительно возросло.

Кроме того, 31% жителей США указывают свою религию в профайле на Facebook, в то время как за пределами США – 24%. А более 43 млн. пользователей Facebook «лайкнули» хотя бы одну страницу, имеющую отношение к религии, сообщает

со ссылкой на «Избери Жизнь».

Страничка «виртуального Иисуса» в социальной сети Facebook за последние три месяца набрала более 8,42 млн. «лайков». Об этом свидетельствуют данные исследования AllFacebook.com, блога о соцсети. По «темпам роста» эта страничка опередила страницу знаменитого подросткового певца.

Религиозная тематика в ТОП-20 также представлена испаноязычной страничкой Dios Es Bueno. В Facebook появилась даже игра по библейской тематике – «Странствия Моисея».

