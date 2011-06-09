Украинцы молятся о дожде

В храмах Полтавской области священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (Московского патриархата) начали осуществлять ежедневные молебны, призывающие дождь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ, "церковь не остается в стороне тогда, когда погодные условия усложняют труд хлебопашцев".

Согласно сообщению, чтобы избавиться от жары и засухи, во всех храмах Полтавской и Кременчугской епархий Украинской православной церкви совершаются специальные молебны о даровании благоприятной погоды для выращивания урожая.

Сейчас при влажности 30% температура воздуха в Полтавской области достигает +30 градусов.

Как сообщалось ранее, в Западной Украине православные храмы проводят молебны с просьбой о дожде. Прихожанам некоторых храмов Ровенской области 6-8 июня был объявлен строгий пост, а 8 июня начались молебны об осадках.

10 июня в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях местами сильные дожди; лишь в северных, восточных областях и в Крыму ночью без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части до 32°, в западных областях и горах Крыма 18-23°.

В Киеве и столичной области ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

9 июня температура воды в Черном море 18-22°, в Азовском море 21-25°; в Днепре возле Киева 24°.