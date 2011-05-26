В монастыре во Флоренции найдены останки Джоконды

В бывшем монастыре св. Урсулы во Флоренции найдены останки, предположительно, принадлежавшие Лизе Джерардини дель Джокондо.

Как сообщает Седмица.Ru, итальянские археологи сообщили о первых успехах, достигнутых в ходе раскопок на территории бывшего монастыря св. Урсулы во Флоренции, где они вели поиск останков Лизы Джерардини дель Джокондо, жены богатого торговца шелком, предположительно, ставшей моделью для знаменитой «Моны Лизы» кисти Леонардо да Винчи. Исследователи обнаружили череп «женских размеров».

Работы теперь переходят в лабораторную фазу - образцы ДНК, взятые из найденного черепа, необходимо сравнить с образцами ДНК останков двух детей, которые были обнаружены поблизости. Предположительно, это могилы детей Лизы Джерардини.

Поиски черепа Моны Лизы ведутся ради ответа на вопрос, кто же все-таки изображен на самой знаменитой картине Леонрадо? Если череп будет найден, ученые смогут реконструировать лицо женщины и ответить, она ли послужила моделью для картины великого мастера.

Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, была написана художником в начале XVI в. Вскоре она вместе с Леонардо оказалась на териитории Франции, где позднее украсила живописное собрание Лувра.

По мнению ученых, Лиза Джерардини умерла в середине XVI в.