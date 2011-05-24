В Турции обнаружен древнейший христианский храм

Археологи обнаружили в турецкой местности Лаодикея один из древнейших христианских храмов, возведенный между 313 и 320 годами нашей эры.

"Строение является не только одним из самых древних храмов в мире, но и одним из наиболее хорошо сохранившихся по сравнению с другими храмами IV века, поскольку оно несколько сотен лет находилось под землей", - заявил руководитель экспедиции археолог Джеляль Шимшек. По его словам, храм был возведен сразу или вскоре после оглашения в 313 году Миланского эдикта, положившего конец преследованиям христиан в Римской империи, сообщает NEWSru.

Архитектор надеется, что после работ по консервации памятника, которые продлятся около года, к нему будет открыт доступ паломников и туристов. По мнению эксперта, принимая во внимание значение открытого храма, на его открытие турецкие власти могут пригласить Папу Римского Бенедикта XVI и православных Патриархов.

Лаодикея расположена во Фригии на юго-западе Турции. Здесь, по преданию, некоторое время жил апостол Иоанн, который упоминает об этой местности в книге Откровения. Город Лаодикея был основан в III веке до нашей эры царем Селевкидом Антиохом II на месте старого города Диополис. В I веке до нашей эры город перешел под контроль Римской империи. После ее распада Лаодикея находилась под властью Византии, а в 1097 году была захвачена турками.