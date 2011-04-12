10 дел, которые надо сделать до окончания Великого поста

Осталась одна неделя Великого Поста: следующая за ней – Страстная – это та неделя, к которой мы так долго готовились, и которая вся будет посвящена воспоминанию Крестного пути Спасителя к Голгофе и Воскресению.

Пост как всегда пролетает незаметно, поэтому перед его завершением нужно остановиться и вырваться из потока суеты, который поглощает наши силы и отнимает время, чтобы успеть исполнить хотя бы часть из того, что мы планировали. В эти последние дни поста нужно мобилизоваться. Список дел, которые нужно завершить постом может быть, например, таким.

1. Усердно помолиться, чтобы Господь дал увидеть свои грехи, подготовиться к подробной исповеди и просить духовника найти время ее принять.

2. Сходить на Литургию преждеосвященных Даров, которая служится в среду и пятницу, и причаститься на ней.

3. Начать читать утреннее и вечернее молитвенное правило полностью или хотя бы немного расширить свое молитвенное правило. Или постановить молиться с большим вниманием, чем обычно.

4. Прочитать хотя бы одно Евангелие. Великим Постом верующие стараются прочитывать все четыре Евангелия, но если не получилось, то хотя бы одно нужно успеть перечитать.

5. Доделать неотложные дела, которые мы откладывали и откладывали, чтобы освободить Великий Четверг и Великую пятницу на Страстной седмице.

6. Навестить родственников и уделить внимание домашним – хотя бы просто без спешки и с любовью пообщаться с ними и выслушать их.

7. Выполнить одно давнее обещание – прибить ли к стене картину, разобрать ли завалы в шкафу или что другое, что обещаешь много недель и все откладываешь.

8. Ограничить свое интернет-общение – силой воли, или специальными программами, контролирующими время на определённом сайте – минимизировать хотя бы на эти две недели свое пребывание в социальных сетях и интернет-дневниках.

9. Попросить прощения и примириться с теми, кого обидел давно или недавно.

10. Принять участие в каком-либо деле милосердия – хотя бы и посильной суммой или небольшим временем – главное - сделать первый шаг к тому, кому плохо, и кто нуждается в нашей помощи.

Протоиерей Александр Ильяшенко, Blagovest-info