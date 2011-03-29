Американский проповедник: Христос придет 21 мая

Конец света близок - точнее, он настанет 21 мая. В этот день Гарольд Кэмпинг, проповедник из Калифорнии, с уверенностью ожидает второго пришествия Христа, пишет The Independent.

Около 18:00, по его прогнозам, 2% населения Земли немедленно "вознесутся" в небеса, а остальные будут направлены прямиком в ад.

"Если бы Кэмпинг выступал с обычной кафедры проповедника, его было бы легко проигнорировать как очередного религиозного эксцентрика, неверно предсказывающего апокалипсис. Но этот пожилой господин вездесущ - он присутствует на американских радиоволнах и рекламных щитах - и его неправдоподобный прогноз Судного дня почти невозможно не услышать", - пишет автор статьи Гай Адамс.

Каждый день 89-летний Кэмпинг, бывший гражданский инженер, обращается к своим последователям с помощью Family Radio Network - религиозной радиовещательной организации, которая финансируется с помощью благотворительных пожертвований слушателей. Их щедрость так велика (активы составляют 120 млн долларов), что сеть ныне владеет 66 радиостанциями только в США. Свыше 2 тыс. рекламных плакатов по всей территории США украшены его слоганами, среди которых: "Труби тревогу, предупреждай людей!"

Кэмпинг, который делает программы на 48 языках, может похвастаться последователями по всему миру, радиостанции у него есть и в ЮАР, и в России, и в Турции. Он утверждает, что за 70 лет изучения Библии он разработал систему, которая использует математику для интерпретации зашифрованных в ней предсказаний. По его словам, конец света придет 21 мая, потому что это будет 722500 дней с 1 апреля 33 года н.э., когда, как он полагает, был распят Христос. Цифра 722500 важна, так как достигается путем двукратного умножения трех священных чисел (5,10 и 17) друг на друга.

По его мнению, недавние события, такие как землетрясения в Японии, Новой Зеландии и на Гаити, являются предвестниками предстоящего Судного дня.

Критики отмечают, что Кэмпинг уже не в первый раз предсказывает второе пришествие. 6 сентября 1994 года сотни его слушателей собрались в зале в Аламиде (Калифорния) в тщетном ожидании пришествия Христа.

"На тот момент я еще не успел тщательно изучить значительную часть Библии, - сказал Кэмпинг на прошлой неделе. - Но сейчас у нас была возможность провести огромный объем дополнительной работы, и Бог дал нам неопровержимые доказательства того, что это действительно случится".