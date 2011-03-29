Болгарские археологи нашли место проповеди Андрея Первозванного

Болгарские археологи открыли алтарную часть древнего храма Святых апостолов, построенного, по преданию, на месте сошествия на черноморский берег и начала проповеди св. апостола Андрея Первозванного, сообщает Седмица.Ru.

В последние века о существовании храма, впоследствии ставшего монастырем, было известно документам и преданиям, но сведения о его точном месторасположении были утрачены. После тщательного анализа источников археологи пришли к выводу, что он находился на мысу Скамни возле стен древней крепости в Созополе.

В январе были проведены предварительные раскопки, а на днях — обнаружены первые находки. Пока археологи сообщают, что церковь близка по плану к известному храму Христа Пантократора в Несебре.

Археологи полны надежд, они не исключают, что в дальнейшем в ходе раскопок будут обретены важные святыни. В прошлом году археологи раскопали на острове Свети-Иван, расположенном близ Созополя, остатки древнего большого монастырского комплекса, в алтарной части храма которого они обнаружили мощи предположительно св. Иоанна Крестителя.

Местные власти планируют полностью расчистить и по возможности восстановить церковь Святых апостолов.