Рождественская песня пополнила всемирное наследие

Рождественская песня «Тихая ночь, святая ночь» («Silent Night») включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на немецкую редакцию Радио Ватикана.

Известная рождественская песня внесла «значительный вклад в сохранение культурного разнообразия», сообщают австрийские СМИ.

Знаменитая песня была написана 24 декабря 1818 г. в Рождественский сочельник в австрийской деревне Оберндорф под Зальцбургом. Ее текст написал священник церкви св. Николая Йозеф Мор, а музыку сочинил органист Франц Грубер. Премьера песни-гимна состоялась в тот же день на торжественной Рождественской мессе.

По одной из существующих в Австрии легенд, песня, которую легко можно петь а-капелла или под гитару, создавалась в спешке, потому что мыши прогрызли мехи церковного органа.

Песня широко распространилась по Европе, в немецких церковных песенных сборниках она появилась в 1831 г., причем в них значилось, что «авторы текста и музыки неизвестны». Авторство песни удалось окончательно установить лишь в 1854 г.

В начале XX в. церковь в Оберндорфе была разрушена наводнением. Ныне на её месте воздвигнута небольшая часовенка, а в соседнем доме открыт «Музей Тихой ночи». Самая старая из сохранившихся авторских партитур (около 1820 г.) хранится в зальцбургском музее «Каролино-Августеум».