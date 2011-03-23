Новый Завет переведен на язык цыган синти

Книги Нового Завета переведены на язык цыган синти. Перевод стал итогом 25-летних трудов дома сестер милосердия Хеброн в Марбурге и миссии переводчиков «Уиклифф» («Wycliff»). Как передает Седмица.Ru, стартовый тираж издания составил 2 тыс. экземпляров.

День презентации Нового Завета будет отныне ежегодно отмечаться синти как праздник.

Синти (синта, синто) — одна из западных ветвей цыган. Франкоязычные синти называются мануш. Родственны группе рома, но считают себя отдельной общностью. Традиционная территория проживания синти и мануш — Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, север Италии, Швеция. По вероисповеданию преимущественно протестанты (обычно лютеране) и католики. Говорят на различных диалектах цыганского языка с сильным лексическим влиянием языков Европы. В Германии на сегодняшний день живут около 120 тыс. синти.

Библия на сегодня полностью или частично переведена на 2565 из 6900 языков, существующих на планете. В настоящее время Книгу Книг переводят еще примерно на 2 тысячи языков, большая часть этих проектов (1200) проходит при участии миссии «Уиклифф».