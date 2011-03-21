В Ивано-Франковске посадят Библейский Сад.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект создания Библейского Сада презентовали 21 марта в Ивано-Франковске ученые Прикарпатского университета имени Василия Стефаника и священники.

По словам участников презентации, при содействии местной власти, религиозных учреждений, меценатов, волонтеров, международных партнеров и заинтересованных лиц будет собрана коллекция растений Священного Писания с последующим их распространением на места, которые имеют символическое или ритуальное значение.

Согласно решению ученого совета Прикарпатского национального университета им. Стефаника от 1 марта 2011, два подразделения университета: ботанический сад и кафедра биохимии и биотехнологии, начинают проект - создание Библейского Сада в Ивано-Франковске. В ходе реализации этого проекта будет собрана коллекция и создана экспозиция растений со страниц Священного Писания, которое занимает важное место в жизни верующих граждан.

Создание Библейского Сада связывается с имеющимся у ботанического сада памятником жертвам политических репрессий в Демьяновом лазе. Поскольку эти растения имеют символическое значение, целесообразно будет использовать их при оформлении могил Бойцов за Волю Украины, территорий вокруг храмов и святынь нашего и других городов. Коллекция также будет доступна для населения.

Из более сотни растений, упоминаемых на страницах Священного Писания, более половины могут расти в климатических условиях Прикарпатья. Это деревья (бук, ива, тополь) и кусты (виноград, роза, терн), травы (иссоп, шафран, лилия) и злаки (рожь, просо), бобовые (бобы, чечевица) и бахчевые (дыня, тыква), прядильные (лен) и эфиромасличные (тмин, мята). Большинство из этих растения обладают лечебными свойствами и широко применяются в повседневной жизни. Кроме того, некоторые интересные культуры можно выращивать в тепличных условиях, в частности, мирт, Комифора, смоковница, гранат, оливки и др.

Проект предусматривает обустройство территории ботанического сада так, чтобы люди с особыми потребностями не чувствовали себя обделенными. Широкие дорожки, заезды и поручни помогут свободно передвигаться по территории людям в инвалидных колясках и на костылях. Таблички с надписями, продублированы шрифтом Брайля, позволят людям с нарушениями зрения получать нужную им информацию и общаться с живой природой.

Организаторы надеются, что реализация проекта позволит проводить организованные экскурсии с целью ознакомления населения города и гостей с библейскими растениями. Наличие Библейского Сада в Ивано-Франковске будет способствовать развитию национального и международного туризма на Прикарпатье.