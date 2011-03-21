В Днепропетровске Дом органной музыки передали УПЦ МП

Сегодня в Днепропетровске перед Домом органной и камерной музыки состоялась акция протеста музыкантов и общественности города против незаконной передачи помещения Дома епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 100 человек.

Директор Дома органной и камерной музыки Нина Голикова, выступая на митинге, заявила, что Днепропетровский облсовет не принимал решения о передаче Дома из областной коммунальной собственности в собственность церкви.

По ее словам, коллектив Дома также не ознакомлен с мировым соглашением, утвержденным хозяйственным судом Днепропетровской области в 2010 году, между церковной общиной и облсоветом о передаче Дома в собственность церкви.

Н. Голикова отметила, что трудовой коллектив Дома органной и камерной музыки обратился в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуры Днепропетровской области, а также Апелляционного хозяйственного суда области об отмене мирового соглашения как незаконного.

Во время акции протеста народный депутат Украины Святослав Олийнык также заявил, что он обратился к ЮНЕСКО по поводу незаконной передачи церкви Дома органной и камерной музыки, в котором установлен уникальный для Украины орган фирмы "Зауэр".

"ЮНЕСКО должно разъяснить руководству Украины, в частности Президенту Януковичу, что нельзя по рейдерским схемам захватывать учреждения культуры в интересах одной церковной конфессии. Я считаю, что передача в собственность церкви Дома органной музыки с судебным решением в кармане - это фактически схема рейдерского захвата ", - отметил С.Олийнык.

Как сообщалось, 4 марта управляющий Днепропетровской епархией УПЦ МП митрополит ИРИНЕЙ заявил о том, что помещение днепропетровского Дома органной и камерной музыки перешло в управление УПЦ МП.

В частности, 26 августа 2010 суд утвердил текст мирового соглашения между общиной и представителем Днепропетровского облсовета, согласно которому облсовет передает церкви право собственности на здание Дома органной музыки.

В свою очередь работники органного зала считают, что решение суда, по которому днепропетровский Дом органной музыки (бывший Брянский собор) передали церкви, является незаконным, ведь на суде не присутствовали представители заведения. К тому же, как отмечают музыканты, со стороны областного совета «все решалось в одностороннем порядке, что является нарушением закона».

Справка УНИАН. Днепропетровский Дом органной и камерной музыки расположен в помещении бывшей Брянской церкви, построенной на средства одного из металлургических заводов в начале 20-го века.

В 1929 г. собор был закрыт, здесь расположился склад. После Второй мировой войны здание пришло в упадок. В 1988 году после капитального ремонта здания за средства Министерства металлургической промышленности Украины здесь открылся Дом органной и камерной музыки. В органном зале установлен двохмануальний механический орган немецкой фирмы «Зауэр», которая имеет 30 регистров и 2074 трубы. Орган находится под охраной Всемирного комитета по охране культурных ценностей.