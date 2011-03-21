Расшифрованы обнаруженные в Иордании рукописи

Мировая наука, возможно, обрела новый источник свидетельств об Иисусе Христе и заключительных годах его земной жизни. Как сообщают в понедельник лондонские СМИ, группе ученых удалось расшифровать часть сакрального текста, нанесенного 2 тыс. лет назад на сделанные из свинца листы рукописей.

Около 70 книг, каждая из которых содержит несколько прошитых проволокой свинцовых страниц, были обнаружены 5 лет назад на севере Иордании местными жителями. Находка держалась в секрете, так как предпринимались тайные попытки продать эту древнейшую библиотеку.

Но после того, как несколько потенциальных покупателей обратились к ученым для проведения экспертизы на подлинность, о кладе узнала широкая общественность. Сообщается, что на сделанные из тонкого свинца листы нанесен зашифрованный текст, основанный на древнееврейском языке - иврите. При этом его авторы широко использовали и иероглифы, сообщает ИТАР-ТАСС.

После напряженной работы специалистам из английского Оксфордского университета удалось расшифровать часть текста. В нем говорится о Мессии и Вознесении. Они считают, что речь в свинцовых книгах идет о Христе, отмечает лондонский еженедельник "The Sunday Times".