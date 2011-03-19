В Тернопольской обл. молились за души нерожденных
15:57, 19 марта 2011Общество
9
Состоялся крестный ход
В Черткове в Тернопольской состоялся крестный ход со свечами, направленный против абортов.
Как сообщили в пресс-службе Бучацкой епархии Украинской греко-католической церкви, участники мероприятия молились за детей, убитых во время аборта. Далее у фигуры Матери Божьей состоялся поминальный молебен за души нерожденных, неоплаканных, незахороненных детей. Представители епархии призвали прийти на молебен и матерей, которые делали аборты, чтобы просить у Бога прощения за грех детоубийства и просить у Господа принять мученическую смерть нерожденных.
Соорганизатором мероприятия выступило объединение «Движение за жизнь».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter