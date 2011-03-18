В Киеве состоится акция "Посвяти икону героям"

На Аскольдовой горе

В Киеве состоится акции "Посвяти икону героям" - на Аскольдовой горе разместят 120 икон памяти Героев Крут. В годовщину перезахоронения студентов - 19 марта - участники организуют у символической могилы "крутян" толоку по размещению образов Богоматери в честь погибших юношей. Идея принадлежит Народному художнику Украины Анатолию Гайдамаке, автору художественной композиции Мемориала Героям Крут. Молебен состоится во дворе церкви Св. Николая на Аскольдовой могиле.

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