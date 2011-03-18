В Японии младенец чудом уцелел после цунами

Спасатели обнаружили под завалами в полностью разрушенной землетрясением и цунами японской деревушке Исиномаки, префектура Мияги, 4-х месячную девочку. Ребенок чудом остался жив, - сообщает Христианский Мегапортал invictory..

Спасатели услышали из-под руин детский плач. Шанс найти кого-либо живым спустя три дня после катастрофы представлялся настолько нереальным, что военнослужащие сил обороны Японии решили: им почудилось. Однако звук нарастал, спасатели принялись разгребать обломки жилища и обнаружили под развалинами 4-месячную девочку.

В течение этих трех дней семья девочки была уверена, что ребенок, которого на их глазах смыло гигантской волной, мертв. Однако спасшие девочку японские солдаты обошли с ребенком, завернутым в одеяло, все побережье Исиномаки пока не обнаружили его семью.