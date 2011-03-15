Месса XVI века обошла в чартах Эминема и Бон Джови

Месса итальянского композитора XVI века Алессандро Стриджо стала суперхитом в Великобритании, сообщает Reuters. Запись мессы дебютировала в британском чарте поп-музыки на 68 месте, опередив альбомы Эминема, Бон Джови и Джорджа Харрисона. В чарте классической музыки месса стартовала с первого места.

Месса под названием Ecco si beato giorno была написана Стриджо в 1566 году. При жизни композитора она была исполнена несколько раз, но впоследствии партитура произведения была утеряна. Обнаружить ее удалось лишь несколько лет назад - в Национальной библиотеке Франции. Все это время мессу было почти невозможно найти из-за ошибки, допущенной при каталогизации.

Это произведение Стриджо отличается тем, что написано для 40 голосов, у каждого из которых своя партия. Голоса разделены на пять хоровых групп по восемь голосов в каждой. Последняя часть мессы - "Агнец" (Agnus Dei) написана для 60 голосов. Таким образом, по утверждению нашедшего партитуру музыковеда Дэвита Мороуни, это самое сложное полифоническое произведение Ренессанса.

Первое современное исполнение мессы состоялось в 2007 году в Лондоне. Диск был записан британским хоровым коллективом I Fagiolini, дирижер - Роберт Холлингворт. При записи некоторые вокальные партии были заменены инструментальными (что не противоречило замыслу Стриджо), причем оркестр использовал инструменты Ренессанса, например лироне, лютни и блок-флейту.