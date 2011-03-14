Священники отменили концерт группы Lordi

Организаторы фестиваля "Солнце Салдуса" после тяжелых раздумий из-за массового протеста священнослужителей решили отменить концерт финской группы Lordi, который был запланирован на 8 июля в Салдусе, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на mixnews.lv и Delfi.

Письмо с просьбой отменить концерт подписали 11 священников Салдусского края. Они выразили негативное отношение как к песням, которые исполняет рок-группа, так и к элементам их шоу.

"Тексты песен группы Lordi могут вызвать в человеке деструктивные процессы. Их песни призывают к насилию", - считают священнослужители.

Группа Lordi была создана в 1996 году, однако мировое