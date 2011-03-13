В Киеве помянули жертв Куреневской катастрофы

В Киеве прошли траурные мероприятия памяти жертв Куренёвской трагедии.

12 марта 2011 года по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской митрополии епископ Васильковский Пантелеимон совершил освящение деревянного креста, установленного в память о погибших киевлянах, и совершил по ним заупокойную литию.

На богослужении присутствовали вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, очевидцы трагедии и родственники погибших.

***13 марта 1961 года из оврагов Бабьего Яра, куда около 10 лет сливались отходы производства расположенных поблизости Петровских кирпичных заводов, после прорыва дамбы мощный поток жидкой глины хлынул на Куренёвку. В результате катастрофы были разрушены трамвайное депо, 40 одно- и двухэтажных домов, два общежития. По разным данным, жертвами трагедии стали от полутора до двух тысяч человек.