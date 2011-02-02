Конфессии инициируют публичное обсуждение возможных изменений законодательства о свободе совести

Руководители Церквей и религиозных организаций направили обращения в Министерство культуры и Министерство юстиции Украины с просьбой провести надлежащее общественное обсуждение проекта новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Институт религиозной свободы.

Кроме этого, конфессии инициируют диалог с Министерством культуры Украины относительно законопроекта о возвращении культовых зданий религиозным организациям. Они также ожидают от Министерства юстиции Украины проведения консультаций с общественностью по поводу запланированных законодательных изменений, которыми власти планируют ввести новый порядок регистрации религиозных организаций в Украине.

Необходимость проведения публичного общественного обсуждения главы Церквей и религиозных организаций обосновывают тем, что подготовленные поправки в законодательство "непосредственно касаются реализации и защиты конституционных прав граждан Украины на свободу мировоззрения и вероисповедания".

В обращениях также указано, что данные законопроекты "существенно влияют на условия осуществления религиозной деятельности, что напрямую затрагивает духовные, социальные и другие интересы Церквей и религиозных организаций Украины".

"Консультации с Церквями и религиозными организациями, как институтами гражданского общества, просим провести в формате Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и в форме публичного общественного обсуждения", – указано в обращениях конфессий.

С инициативой проведения публичного общественного обсуждения выступили:

• Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским Патриархатом);

• Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата;

• Украинская Греко-Католическая Церковь;

• Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан – баптистов;

• Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников;

• Украинская Христианская Евангельская Церковь;

• Объединение иудейских религиозных организаций Украины.

Напомним, что в случае если предложение о проведении консультаций с общественностью по одному вопросу поступило не менее чем от трех институтов гражданского общества, то такие консультации проводятся обязательно. Такое требование к органам власти закреплено в п.7 Порядка проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики (утвержденного постановлением Кабмина Украины от 3.11.2010 г. №996).

Ранее, в обращении к Президенту В.Януковичу, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил единую позицию о том, что "такой важный вопрос, как обновление законодательства о свободе совести, не должен рассматриваться в спешке и в имеющихся условиях трансформации политического строя".