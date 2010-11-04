При освобождении собора в Багдаде погибли 58 человек

Во время штурма иракскими силовиками захваченного экстремистами католического соборе в Багдаде погибли 58 человек. Об этом сообщает сегодня агентство "Асуат аль- Ирак" со ссылкой на представителей правоохранительных органов страны.

Еще 75 иракцев получили ранения, включая 15 спецназовцев. В числе убитых - 46 заложников, среди которых двое священников, пятеро нападавших и семеро сотрудников силовых структур.

Собор Сейида ан-Наджат, в котором находились около 120 человек, в большинстве женщины и дети, был захвачен в воскресенье вечером боевиками организации "Исламское государство в Ираке", связанной с "Аль-Каидой".