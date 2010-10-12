Православные и греко-католики 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Православная Церковь и Греко-католическая Церковь восточного обряда 14 октября отмечают главный осенний праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

В его основу положено предание о явлении Божией Матери в 910 году во Влахернском храме в Константинополе (где хранилась риза Пресвятой Девы Марии, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. – "УНИАН Религии").

В те дни Константинополь был осажден язычниками: городу угрожало разрушение. Во время воскресного всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную ярким светом, окруженную Ангелами и сонмом святых. Царицу Небесную сопровождали святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Во время этого явления Пресвятая Дева со слезами вознесла молитву о спасении людей от невзгод и страданий, потом, подойдя к Престолу, продолжила свою молитву, закончив которую, сняла со своей головы белый покров (омофор) и простерла его над молящимися в храме, защищая от врагов - видимых и невидимых.

Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его пресвятое имя и прибегающих к ее заступлению. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но в храме оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей.

Хотя предание, положенное в основу праздника, связано с Византией, в греческий церковный календарь Покров не вошел. На Руси праздник в честь Покрова Божией Матери был установлен святым князем Андреем Боголюбским - сыном Юрия Долгорукого. В 1165 году по его указанию был построен первый храм в честь Покрова Божьей Матери - Покрова на Нерли во Владимирской области (Россия).

Церковному богослужению присвоено в этот день особое "величание": "Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный". В храмах в честь Покрова Божьей Матери читают акафист.

"Радуйся, радосте наша! Покрой нас от всякого зла честным Твоим омофором", - поется в этот день в церквях.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем".

Святитель Димитрий Ростовский пишет в «Житиях святых» о смысле этого праздника: «Мы празднуем, вознося благодарение Покровительнице нашей за столь великое милосердие Ее, явленное роду христианскому, и прилежно молим Ее, дабы Она и ныне и всегда милостиво покровительствовала нам, ищущим Ее покрова. Молим потому, что без Ее покрова, нам, постоянно прогневляющим Бога, невозможно было бы жить».

После Покрова и до начала Филипповского поста, 28 ноября, украинцы традиционно играли свадьбы. Считается, что молодых, которые заключают в этот день брак, сама Богородица берет под свой покров и в семье будут царить любовь и согласие.

Если до тех пор девушку не сосватали, то она ожидала следующего года.

На Покрова незамужние просят у Богородицы: ”Покров, Покровушка, покрой мою головушку. Хоть тряпкой, хоть онучей - девушкой не мучиться”.

В быту праздник издавна связывали с окончанием полевых работ: "Настали жнива - лежит баба не жива, а пришла Покрова - стала баба здорова".

Покрова - это поворот на зиму: "В этот день до обеда осень, а после обеда - зима". На Покров наблюдали за погодой. Если с юга дует низовка, — зима будет теплой, с севера — холодной, с запада — снежной. Если листья с вишен не опали — зима будет теплой. А если до этого времени не выпал снег — не будет его и в ноябре.

К Покрову завершали все работы на полях и проводили осенние ярмарки.

Казаки издавна считали Богородицу своей заступницей и покровительницей. В Украине 14 октября отмечают государственный праздник - День украинского козачества.

"УНИАН Религии"