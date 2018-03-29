Путь мирян к руководству

Людям нравится чувствовать себя правыми за счет обвинений в чужой адрес. Особенное наслаждение доставляет обвинение в адрес религиозных лидеров. Дескать, все они там политики, только о власти и думают. Но это настроение, как оказалось, популярно не только у нас.

Читая интервью Паоло Коэльо FT Friday , я наткнулся на довольно характерные размышления писателя о Папе Римском. Награждая иерарха нелестными эпитетами, Коэльо объясняет журналисту почему он не любит Папу - якобы тот обидел какого-то очень хорошего бразилського монаха. «Как Британия выжила при Тони Блере и Америка - при Буше, так и церковь переживет этого Папу», - ругает писатель иерарха. В общем, это дело Коэльо - как относится к своему понтифику. Но это интервью еще раз показывает насколько современные христиане далеки от церковности. Ведь Коэльо искренне считает себя католиком и тем не менее ругает главу своей конфессии очень жестко. Фактически то же самое есть и в России и в Украине. Среди либерально настроенных православных стало модным ругать «страшную Московскую патриархию», сравнивать ее с «новым Политбюро». Лично я вполне понимаю эти упреки от агностиков или просто нецерковных людей. Но мне больно слышать или читать, когда вполне церковные люди или священнослужители ругают или РПЦ МП, к которой себя относят или самого Патриарха. И больно потому, что я не понимаю, когда они врут – когда ругают патриарха, или когда молятся о нем на литургии как о «великом господине и отце» и просят Господа «помянуть его в первых». Ведь помянуть – это не просто вспомнить. Протопресвитер Александр Шмеман, в своей замечательной книге «Литургия.Таинство Царства» объяснял что это молитва о даровании спасения и вечной жизни иерарху, ведь память Господня вечна как и Сам Всевышний. Все, кого вспомнит и назовет Бог, входят в Его жизнь. Получается, что сначала люди ругают патриарха, а потом говорят: Господи, даруй ему Твое спасение. «Мне не угнаться за их парадоксами», - писал в свое время Честертон о подобной противоречивости мышления.

Один из самых последовательных критиканов РПЦ МП – очень талантливый украинский публицист и философ Юрий Черноморец. Он является автором множества научных работ в области ранней средневековой философии, а сейчас шеф-редактором нового Интернет-сайта «Богословие в Украине». Черноморец создал этот сайт в сотрудничестве с Религиозно-информационной службой Украины – одним из самых популярных религиозных Интернет-ресурсов страны. Энциклопедические познания в богословии, фантастическая трудоспособность, искренняя любовь к своей родине – все эти замечательные качества, как мне кажется, помогут Юрию развить свой новый проект.

Но при всей своих достоинствах Черноморец все равно относится к РПЦ крайне предубежденно. «Московская патриархия хотела бы быть координатором и руководителем мирового православия, ибо она якобы великая и могучая»,- иронично пишет он в одном из своих последних материалов «Церковная бюрократия». «Епископ Московского патриархата …заменил секретаря по идеологии и эта роль не очень серьезная. Но он ездит на лучших машинах и в целом ведет себя как некий представитель номенклатуры соответствующего - областного или общегосударственного – уровня». Дальше автор последовательно критикует РПЦ МП за возвеличивание роли епископа и умаление роли мирян и священства. Хотя сам Черноморец всегда внимательно следил за событиями в РПЦ и УПЦ, знает, что в Киевской митрополии несколькими синодальными отделами руководят не архиереи, а священники. Знает, что в Московской патриархии Синодальным отделом руководит мирянин Владимир Легойда.

Любой внимательный церковный публицист обратит внимание на то как много сейчас в церкви делают миряне – ведут воскресные школы, организовывают социальные проекты, православные журналы, телеканалы, радиостанции. Их роль в управлении действительно невелика – но смотря с чем сравнивать. С католической церковью, которую не пытались физически уничтожить почти 70 лет? Или с протестантами, где священство – всеобщее? Еще 20 лет назад идея назначить мирянина руководителем Синодального отдела была бы воспринята как посягательство на архиерейскую власть. Теперь – это факт, воспринятый церковью.

Всему свое время. Миряне постепенно входят в руководство церковью. И то, что их мало среди руководителей объясняется совсем не тем, что им «не дают порулить». А тем, что многие из них вполне довольны служить Господу «в том положении, в котором призван», как завещал апостол. Увеличение участия мирян и священников в управлении церковью должно стать не следствиям революционных изменений в церковных канонах. А следствиям естественного нынешнего увеличения активности мирян в разных областях церковной жизни. Если Господь видит, что тот или иной мирянин или священник может принести пользу Его церкви – он сделает некрещеного Амвросия епископом Милана. Или диакона Афанасия – единственным защитником православия. Пример, более близкий к нам по времени – хиротония протоиерея Аркадия Шатова во епископа. Многие годы этот священник просто строил социальную работу и не искал руководящих должностей. В итоге именно он стал руководителем Синодального отдела.

Церкви нужны миряне - без них она превращается в замкнутую корпорацию. Именно поэтому РПЦ создала и межсобороное присутствие, и патриаршие советы по культуре, по экономике, в которых состоит много мирян. Именно поэтому проводятся Рождественские чтения, где многие миряне рассказывают о своем видении путей развития православия.

Я так подозреваю (хотя и не уверен), что Юрий Черноморец знает все это. Однако из тех же фактов он делает другие выводы. Наверняка, ознакомившись с моими доводами, он скажет, что я преувеличиваю и пытаюсь «обелить патриархию». Как по мне, он занимается тем, что пытается всех «закошмарить» патриархией. Эту дискуссию мы может продолжать долго и каждый останется при своем мнении. Это касается вообще всех типов дискуссий – о Русском мире, об актокефалии УПЦ, о языке богослужения и т.д.

Мне кажется, что вся проблема объяснятся одним простым словом: предубеждение. С самого начала человек очень эмоционально воспринимает какой-то факт из жизни. Если от него потребовал взятку милиционер, скорее всего, он потом будет писать о повальной коррупции в рядах МВД. Если какой-то монах заявил, что «украинского языка нет», появятся материалы о украинофобских настроениях в РПЦ. Хотя и то и другое будет передергиванием. Но тут срабатывает то, что в журналистике называется «техникой адвоката»: когда под свою идею автор подбирает те факты и явления, которые будут подтверждать его мысль. А все, что противоречит ей, остается за скобками. Именно поэтому открытие украиноязычного сайта патриархии или издание украинских богословских книг в Киеве остаются незамеченными общественностью, которая все равно воспринимает УПЦ исключительно как пророссийскую церковь.

Предубеждение не просто перевирает информацию. Оно превращает талантливого человека в раба стереотипов. Приехал патриарх Кирилл в Украину – значит едет собирать деньги. Не приехал – значит забыл, такой-сякой о своей пастве. Оправдываться бесполезно. Предубеждение делает виноватыми всех. Оно противоречиво в силу своей эмоциональности. И нужно иметь действительно ангельское терпение и христианскую рассудительность, чтобы смотреть на события объективно. Я совсем не собираюсь заявить о собственной объективности, я тоже могу ошибаться. Единственное на что я надеюсь – это на то, что критики церкви научатся хоть часть своего скепсиса переадресовать себе.

Влад Головин