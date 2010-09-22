В Перу обнаружены 2 древнейших храма

Археологам в Перу удалось обнаружить тысячелетние храмы на месте, где до недавнего времени располагалась городская свалка, передает Би-Би-Си.

На севере страны перуанские ученые обнаружили два храма, возраст которых более четырех тысяч лет. По мнению археологов, эти храмы самые древние на территории страны. Сообщается, что сразу после начала раскопок археологи обнаружили стены, построенные из камней весом до 200 кг.

Также на месте обнаружены скелеты, которые позволяют ученым предполагать, что до того, как эти здания не были заброшены, тут совершались жертвоприношения.