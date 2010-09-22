Американские ученые смогли объяснить поход Моисея через море

Группа американских ученых из Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере нашли объяснение описанному в Священном Писании и Коране феномену, когда перед возглавлявшим евреев Моисеем расступилось море.

Согласно тексту Священного Писания (цитаты приводятся по Синодальному переводу Библии), гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды, после чего пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Впоследствии воды обрушились на преследовавших евреев египтян.

По словам руководителя исследования, сотрудника Национального центра атмосферных исследований Карла Дрюса, ученым удалось установить даже точное место, где такое физическое явление могло произойти.

"Описанное событие могло произойти в районе дельты Нила. При сильном ветре, около 100 километров в час, дующем в определенном направлении на протяжении 12 часов, в воде мог сформироваться проход со стенами воды по сторонам. Согласно компьютерной модели, составленной учеными, такой проход мог сохраняться до четырех часов.

Ранее ученые из петербургского филиала Института океанологии РАН Наум Вольцингер и Алексей Андросов уже пытались объяснить переход Моисея через море. Ученые полагали, что сильный ураганный ветер мог обнажить риф в Красном море в районе нынешнего Суэцкого канала.

Однако сомнения американских исследователей вызвала требуемая скорость ветра: Дрюс и его коллеги предположили, что при ураганном ветре люди не смогли бы пройти по рифу. В связи с этим ученые перенесли место предполагаемого прохода через море примерно на 120 километров.

Напомним, ранее американский математик и историк науки Джей Кеннеди, который работает в Манчестерском университете в Великобритании, объявил, что взломал тайный код, скрытый в произведениях древнегреческого философа Платона.



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