21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

21-го сентября (8-го сентября по старому стилю) Православная Церковь отмечает первый большой праздник церковного года в числе двунадесятых – Рождество Пресвятой Богородицы.

Церковное Предание Церкви говорит о том, что родителями Пречистой Девы были Иоаким и Анна. Иоаким происходил из царского рода Давида, а Анна из рода первосвященника Аарона. Будучи уже пожилыми, они не имели детей, но вели праведный, благочестивый образ жизни и любили Господа всем сердцем. Это были очень добрые, скромные люди, которые с полным правом могли быть в почёте у окружающих, но бесплодие вступало в противоречие с повелением Божиим: «Плодитесь и размножайтесь». Оно считалось в Израиле большим несчастьем, Небесное благословение люди видели в многочисленном потомстве.

Однажды Иоаким на праздник принес в храм дары Господу, но священник по имени Иссихар не захотел принять их. Это очень огорчило супругов. Каждый день они горячо молились и неуклонно надеялись, что Бог подарит им дитя, пообещав при этом, посвятить его Богу для служения в храме до совершеннолетия, если просьба будет услышана. И вот, по истечению времени, Господь наконец, смилостивился и послал Анне от себя Архангела Гавриила, предвозвестившего о рождении дочери, указав имя – Мария (что означает «госпожа», «возвышенная»): «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария», а вот что сказал Ангел, явившись Иоакиму: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое». Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и возвратились домой с твердой верой в исполнение обетования.

Спустя девять месяцев, на закате, Анна родила дочь – Пресвятую Деву, будущую Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Счастливый Иоаким отблагодарил Бога за такую милость, а когда ребёнку исполнился год, устроил пир и пригласил к себе в дом священников. После трапезы каждый брал Марию на руки и благословлял. Когда же Деве исполнилось три годика, родители привели Её в Иерусалимский храм для исполнения обета, который дали Господу.

С первых дней жизни Марии, Иоаким и Анна старались обоготеть теплотой и добром детскую душу, и всем тем, что говорило Её душе о Боге. Путём длинного ряда поколений, Промысел Божий подготавливал для себя на земле этот долгожданный сосуд Божества, возносившейся над всеми. Иоанн Дамаскин сказал: «Сделавшись Матерью Творца, Дева Мария действительно стала Госпожею всех тварей». Господь, восхотевший родиться на земле, как человек совершенный, не зря выбрал Пречистую Матерь для служения и спасения мира.

Рождество Девы Отроковицы ознаменовало наступление времени, когда стали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Небесное, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного является и всем нам Матерью, милосердной Заступницей, к которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.

Святой Андрей, архиепископ Критский, в «Слове на Рождество Пресвятой Богородицы» писал: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников... Светлое и явное нисхождение Божие к людям должно иметь радостное начало, вводящее к нам великий дар спасения. Таков и есть настоящий праздинк, имеющий началом Рождество Богородицы, а концом – соединение Слова с плотию; это славнейшее из всех чудес, непрестанно возвещаемое, необъемлемое и всегда непостижимое». А святитель Фотий, патриарх Константинопольский сказал: «Настоящее в честь Девы празднество поистине украшается многими и великими дарами и справедливо почитается днем спасения всего мира».

Не было и нет на земле чище и светлее Преблагословенной, нужно всеми силами стремиться быть похожими на Неё. Своей жизнью Она подаёт пример благоразумия, трудолюбия, целомудрия, благожеланности, кротости, смирения и здравомыслия. Облик Богородицы – это олицетворение чистоты, а душа Её – неиссякаемое излучение большой и набирающей силу любви ко Господу. После рождения Пречистой Девы мир стал другим. Церковь прославляет Её, как Матерь Божию и невесту Духа Святого.

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

УПЦ Одесская епархия