В небе над Кировоградом отслужили молебен

В небе над Кировоградом представители различных православных храмов отслужили молебен по случаю 100-летия первого авиационного полета над городом.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в крестном ходе на борту самолету АН-24 также приняли местные журналисты.

Богослужение сначала провели на земле, а затем на высоте 3 тыс. метров, священники благословили город и его горожан.

Инициатором мероприятия выступила администрация Государственной летной академии Украины, а воплотить идею помогла международная авиационная компания «УРГА», чье руководство предоставило самолет и организовало полет.

Также по случаю столетнего юбилея ректорат ГЛАУ сегодня заложил первый камень новой аллеи вблизи учебного заведения. Аллею силами авиационных предприятий Кировограда и меценатов планируют украсить садово-информационными композициями.

Справка УНИАН. В 1909 году в Елисаветграде (тогдашнее название Кировограда) открыли филиал Петербургского аэроклуба, а первый показательный полет состоялся 8 сентября 1910 года.

По приглашению городской думы его выполнял одессит Павел Кузнецов.