Француз пытался вывезти из Украины икону

Волынские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины раритетной коллекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ягодинской таможни, гражданин Франции пытался перевезти коллекцию из более чем 100 медалей и орденов времен СССР, а также другие предметы старины через международный автомобильный пункт пропуска „Устилуг” на украинско-польской границе.

В частности, как говорится в сообщении, в корпусе воздушного фильтра автомобиля были обнаружены ордена Отечественной войны, медали “За оборону Сталинграда”, “За боевые заслуги”, “За отвагу” и многие другие. Кроме того, таможенники обнаружили икону Богоматери с младенцем, выполненную на дереве, старинные издания “Сочинение Л.Н.Толстого” “Война и мир”, изданные еще в царской России.

Все предметы старины и транспортное средство изъяты таможенниками для дальнейшей экспертизы.