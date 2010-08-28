В Симферополе отслужат межвузовский молебен

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ, традиционный межвузовский молебен будет отслужен 2 сентября в Симферополе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, студенты вузов соберутся в Кафедральном Петропавловском соборе для того, чтобы получить благословение перед началом нового учебного года.

"Такие встречи в храме, организованные Центром молодёжных инициатив, проходят не только в начале сентября, но и накануне экзаменационных сессий. С каждым разом на них собирается все больше "учащих и учащихся", преподавателей, аспирантов и студентов", - отметили в епархии.

Начнется молебен в 18.00.