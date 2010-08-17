У православных христиан - Успенский пост

14 августа у православных христиан начался Успенский пост - последний из многодневных постов в году. Он установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, по 27 августа включительно.

Начинается Успенский пост с праздника "Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня". По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда народное название праздника — медовый Спас).

19 августа отмечается праздник Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки (до праздника Преображения Церковь рекомендует воздерживаться от этих плодов). Заканчивается пост праздником Успения Божьей Матери 28 августа.

Успенским постом Церковь призывает верующих к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве.

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав Церкви предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и четверг - "с варением пищи, но без елея", то есть горячая пища без масла; по субботним и воскресным дням разрешается вино и елей, т.е. пища с растительным маслом.

В день Преображения Господня разрешается рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в пищу обязательно входили плоды нового урожая.

Пост телесный тесно соединяется с постом духовным. Если в посте телесном предусмотрено воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи, то в посте духовном - воздержание от всякого рода развлечений.

Как писал Праведный Иоанн Кронштадтский: "У христианина есть наслаждения великие, духовные, божественные; этим-то наслаждениям надо подчинять всегда плотские, умерять или совсем прекращать их, когда они препятствуют наслаждениям духовным".