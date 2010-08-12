Двойной иконой с Чернигова интересуются в России

Уникальной иконой с двойным изображением, которая сохраняется в Чернигове, заинтересовались российские научные работники. Об этом УНИАН сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей ЧЕРНЯКОВ.

По его информации, в экспозиции народной иконы заповедника представлена редкая по технике изготовления икона. Она с лицевой стороны имеет ребристую поверхность. Благодаря такой обработке доски иконы, на ней можно увидеть, под углом 90 градусов, два разных изображения - Иисуса Христа и Богоматерь.

Редкой иконой заинтересовались работники московского научно-популярного журнала "Наука и жизнь". Внештатный корреспондент издания Анатолий КАЛИНИН посетил заповедник, чтобы осмотреть икону и подготовить публикацию о ней.

А.КАЛИНИН - автор многочисленных научных публикаций о загадочных картинах, иконах, предметах. О необычных иконах исследователь написал статью в журнале "Наука и жизнь" в 2004 году. В ней А.КАЛИНИН рассказывает, что существуют иконы, поверхность которых не плоская, а профильная, с вертикальными треугольными канавками. На одной стороне каждой канавки написан образ, видный слева, а на другой - видный справа. Когда смотришь спереди на икону, то видишь "смесь" двух изображений. Потому в церкви перед такой иконой ставили большой подсвечник, чтобы изображение на ней было видно лишь с двух боковых сторон.

А.КАЛИНИН утверждает, что подобная черниговской иконе есть в Германии, она датирована первой половиной ХVІІ века. На удивительной иконе с разных сторон можно увидеть Иисуса и Марию Магдалину.

Черниговская редкость уже давно привлекает внимание посетителей выставок заповедника. Изготовлена икона в XIX ст. Походит она с Новгород-Сиверского района Черниговской области. Создал ее народный мастер, но восхищаются его творением не только почитатели искусства с разных уголков Украины, но и зарубежные почитатели.