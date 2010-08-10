Сегодня праздник Смоленской иконы Божией Матери - «Одигитрия»

10 августа Православная Церковь отмечает праздник Смоленской иконы Божией Матери - «Одигитрия».

Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия", означает "Путеводительница", по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398-1425). В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее копии.

Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России.

До 1941 г. древний чудотворный образ Смоленской Богоматери находился в смоленском кафедральном соборе в честь Успения Богородицы. Дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. Последние достоверные известия о самом чудотворном первом образе относятся к 1941 г. Закрытый в 1929 г., Успенский собор Смоленска разорен не был: его святыни, и утварь сохранялись в целости до начала Великой Отечественной войны. Но когда два года спустя Смоленск был освобожден советскими войсками, иконы там уже не было.

Смоленская икона Божией Матери пользуется великим почитанием среди православных. Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено празднование в этот же день. Чудотворных и особо чтимых копий с этой иконы насчитывается более 30, среди которых наиболее известны: икона "Одигитрии-Смоленской" над Днепровскими воротами в Смоленске, "Одигитрия-Устюжская" из Великого Устюга, икона "Смоленская" в Белгороде, икона "Смоленская" из Троице-Сергиевой Лавры, икона "Смоленская-Седмиозерная" из Богородицкой Седмиозерной пустыни близь Казани и др.

Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Православной Церкви. "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала и всея земли Российския - утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианам спасение!"







