Сегодня Православная Церковь празднует день святого Пантелеймона Целителя, безвозмездного врачевателя страждущих. Ему молятся об исцелении души и тела. Имя Великомученика Пантелеймона призывается также при совершении таинств елеосвящения и освящения воды.

Великомученик Пантелеймон родился в семье знатного язычника в Никомидии (на северо-западе Малой Азии) в четвертом веке н.э. Мать святого была тайной христианкой, но рано умерла. Отец отдал отрока на обучение к прославленному врачу Евфросину.

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

Вскоре слава о его способностях дошла до столицы империи — Рима. Когда отец святого увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он вместе с исцеленным принял Крещение.

Святой Пантелеймон лечил всех, но прежде всего неимущих и заточенных в тюрьмах. При этом он всегда благовествовал об Иисусе Христе, что вызывало лютую ненависть врачей-язычников. Они и донесли на святого императору Максимиану.

Пантелеймона предали мучениям. Но пытки не могли лишить его жизни. Тогда святой Великомученик был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело в нем, а было тайно погребено христианами. Из раны его текли кровь и молоко, а маслина, к которой он был привязан, покрылась плодами. Глава святого Пантелеймона, как великая святыня, хранится в Русском Пантелеимоновом монастыре на святой горе Афон.

В XIV в. в Украине св. Пантелеймон (еще его называли Палием) был известен как грозный Паликопа. Крестьяне глубоко чтили память Палия и остерегались приниматься в день его памяти за какую-либо работу, чтоб он не побил за это громом.

В старину на Пантелеймона боялись грозы, говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб», «Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно» или «На Пантелеймона грех возить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет».



Еще этот день называли днем Николая кочанника. Полагали, что с этого времени капуста свертывается в кочаны. Говорили: «На поле капустном — кочанов густо», «У хозяина без капусты брюхо пусто», «Капуста не пуста, сама летит в уста».











