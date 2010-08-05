В Прикарпатье греко-католики и православные совместно строят храм

В Прикарпатье по случаю годовщины Крещения Руси-Украины греко-католики и православные совместно построят храм.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ. Согласно предоставленной информации, строительство нового храма Святого Пантелеимона начато 29 июля в г. Коломые на территории онкодиспансера. Благословение на совместное сооружение новой церкви дали: епископ Коломыйсько-Черновицкой епархии УГКЦ Николай (СИМКАЙЛО) и епископ Коломыйско-Косивской епархии УПЦ (КП) Иван (БОЙЧУК). Возведение святыни приурочена к 1022-й годовщине Крещения Руси-Украины.

«Со времени образования нашей епархии отношения с владыками УГКЦ в Коломые складываются действительно приятельские, – отметил епископ Коломыйско-Косивской епархии УПЦ (КП) Иван (БОЙЧУК). - У нас есть общая цель – построение единой Церкви в Украине. Через проведение совместных мероприятий мы соединяем наших верующих в одну христианскую семью. Мы с владыкой НИКОЛАЕМ призываем наших священников к совместным богослужениям, мероприятиям, которые можем вместе отправлять и проводить для утверждения единства между людьми».

«Идя дорогой Христового учения и совместного обряда, мы видим фундаментальные принципы единства между Церквями Владимирового Крещения, - сказал в своей проповеди епископ Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николай (СИМКАЙЛО). - Для подтверждения этого единства и христианской любви необходимы действия, свидетельствующие о наших намерениях выполнить Божий призыв к согласию. Благотворным примером должен стать новый храм, где поочередно будут отправлять службу священники двух епархий. Совместной молитвой за больных, ведь церковь будет рядом с онкодиспансером, и другими службами будем просить благословения для нашего народа, деятельного единства Церкви в Украине».