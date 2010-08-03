Лавра приглашает на ежегодную медовую выставку

С 14 по 22 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет проходить ежегодная любимая киевлянами православная выставка «Медовый Спас».



Ведущие пчеловоды и пчеловодческие хозяйства из разных регионов Украины предложат посетителям мед и продукты пчеловодства наилучшего качества.



На выставке посетители смогут ознакомиться также с произведениями иконописцев, предметами церковного обихода, литературой православных издательств, продукцией народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.



Выставка будет открыта для посетителей с 9.00 до 19.00.

Вход свободный.





