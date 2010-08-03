Лавра приглашает на ежегодную медовую выставку

14:13, 03 августа 2010
Общество
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С 14 по 22 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет проходить ежегодная любимая киевлянами православная выставка «Медовый Спас».Ведущие пчеловоды и пчеловодческие хозяйства из разных регионов Украины предложат посетителям мед и продукты пчеловодства наилучшего качества.На выставке посетители смогут ознакомиться также с произведениями иконописцев, предметами церковного обихода, литературой православных издательств, продукцией народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.Выставка будет открыта для посетителей с 9.00 до 19.00. Вход свободный. 

С 14 по 22 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет проходить ежегодная любимая киевлянами православная выставка «Медовый Спас».

Ведущие пчеловоды и пчеловодческие хозяйства из разных регионов Украины предложат посетителям мед и продукты пчеловодства наилучшего качества.

На выставке посетители смогут ознакомиться также с произведениями иконописцев, предметами церковного обихода, литературой православных издательств, продукцией народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет открыта для посетителей с 9.00 до 19.00.
Вход свободный.


 

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