Лавра приглашает на ежегодную медовую выставку
14:13, 03 августа 2010Общество
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С 14 по 22 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет проходить ежегодная любимая киевлянами православная выставка «Медовый Спас».Ведущие пчеловоды и пчеловодческие хозяйства из разных регионов Украины предложат посетителям мед и продукты пчеловодства наилучшего качества.На выставке посетители смогут ознакомиться также с произведениями иконописцев, предметами церковного обихода, литературой православных издательств, продукцией народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.Выставка будет открыта для посетителей с 9.00 до 19.00. Вход свободный.
С 14 по 22 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет проходить ежегодная любимая киевлянами православная выставка «Медовый Спас».
Ведущие пчеловоды и пчеловодческие хозяйства из разных регионов Украины предложат посетителям мед и продукты пчеловодства наилучшего качества.
На выставке посетители смогут ознакомиться также с произведениями иконописцев, предметами церковного обихода, литературой православных издательств, продукцией народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Выставка будет открыта для посетителей с 9.00 до 19.00.
Вход свободный.
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