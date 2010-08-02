Сегодня Православная Церковь празднует день памяти святого пророка Божия Илии

Ильин день — последний летний праздник.

2 августа Православная Церковь празднует память святого пророка Илии, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета.

По преданию Церкви, пророк Илия за святую жизнь и пламенную ревность по славе Божией был взят живым на Небо и явится снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа и во время проповеди примет телесную смерть.



Пророк Илия упоминается в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.

Православная Церковь свято чтит память пророка Илии. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

Святой пророк Илия родился в Фесвии Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, когда родился Илия, отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным.

Святой пророк Илия с малых лет посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование израильского царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую религию.

В стране культивировалось поклонение Ваалу, народ отошел от истинной веры предков в Единого Бога, пророков израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, "молитвою небеса заключив". После этого он, чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода.

Через некоторое время Илья отправился в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия совершил еще одно чудо: он оживил внезапно заболевшего и умершего сына вдовы.

На третий год засухи Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей Бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один – от жрецов Ваала, другой от пророка Илии для служения Истинному Богу. "На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти".

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Илии.

Народ закричал: "Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!". Тогда по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.

Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве пророка, Иезавель желала убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. Снова начались преследования и гонения. Илия бежал в пустыню. На горе Харив ему явился Господь, утешил его, сказав, что остались еще люди на земле, никогда не поклонявшиеся идолам, и указал Илие на Елисея, которого Он выбрал пророком после Илии. Елисей стал учеником пророка Илии и свидетелем его восхождения на небо в огненной колеснице.

Традиция празднования Дня Святого пророка Илии связана с преданием о том, как в 1606 году под звуки колокола московского храма Ильи Пророка началось народное восстание против Лжедмитрия I и польских интервентов, вскоре переросшее в национально-освободительное движение, охватившее Россию.

С XVII в. празднование Ильина дня получило государственное значение. В ходе празднования царь Михаил Федорович (1596-1645) и Патриарх Филарет (ок.1554-1633), желая показать свое особое отношение к Пророку Божию, шли крестным ходом из Кремля к храму Илии Пророка в Китай-городе, останавливаясь по пути на Лобном месте, чтобы совершить молебен.

О глубине почитания праздника Илии свидетельствуют и рукописные церковные календари, в которых этот праздник называется "святое, огненное восхождение на небо пророка Илии". В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка.

В народе пророк Илья воспринимается как небесный покровитель и защитник земледелия, ведающий силами природы – дождями, грозами, от которых зависит урожай хлебов и огородных культур. Считалось, что с приходом праздника Ильин день пора начинать жатву хлебов и заканчивать сенокос. На Ильин день крестьяне пекли из новой муки хлеб, который потом вместе с бараньей или телячьей ногой несли в храм для благословения. Ильин день праздновался всегда на Руси весело и богато, так как был новый первый сжатый хлеб.

Отсюда и пословицы: "Пророк Илья в поле копны считает", "Илья-пророк – косьбе срок", "Пророк Илья лето кончает, жито зажинает", "Новая новина – на Ильин день", "Дождь в Ильин день предвещает обильный урожай ржи на следующий год", "До Ильи тучи ходят по ветру, а после Ильина дня – против ветра".

Ильин день – время обновления места для стоянки пасеки (при кочевке на разнотравьях). В последний раз пчеловоды меняют место пребывания пчел для того, чтобы обеспечить наиболее полный сбор меда в запас пчелам на зиму. А щедро наполненные соты летнего медосбора выпрастывались. По этому поводу есть поговорка: "Богат как ильинский сот".

Ильин день – начало охоты, поскольку с этого дня в лесах открывались звериные, в частности – волчьи, норы. И охотники с утра снаряжались в первый въезд на волков. Если на Ильин день удавалось вернуться "с полем", т.е. добыть "серого", – это был признак того, что удача будет сопутствовать весь сезон.

С Ильина дня устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночь на прибавление. "Илья пророк два часа светлого времени уволок", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна". На Илью обыкновенно бывают "воробиные ночи", когда в течение целой ночи гремит гром, сверкает молния. После Ильина дня перестают купаться: "Илья воду остудил". Дождь в Ильин день, а также на Маккавея (14 августа) и на Воздвижение (27 сентября) – к обильному урожаю на следующий год.

Святой пророк Илия является небесным покровителем российских десантных войск, чей праздник традиционно отмечается 2 августа.

Вот какие пословицы придумал русский народ на Ильин день:

Илья зажинает, лето кончает; первый сноп, первый осенний праздник.

Илья-пророк — косьбе срок.

Петр с колоском, Илья с колобком (круглым хлебцем из новой ржи).

На Илью лето до обеда, осень после обеда.

Придет Илья, принесет гнилья (дождей).

До Ильи и под кустом сушит, а после Ильи и на кусту не сохнет.

На Ильин день где-нибудь да загорается от грозы.

С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.

До Или мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.

В Ильин день собак и кошек в дом не пускают (молнию притянут).

На ильин день грех возить сено — Илья сожжет его.

За Ильину ночь конь наедается, а мужик высыпается.

Петр и Павел на час день убавил, а Илья-Пророк — два уволок.

На Ильин день первый сноп жницы ставили в «красном» углу, со словами: «Это Илье на бороду» или «Вот тебе, Илья, борода, а на будущий год уроди нам хлеб города».

Особо торжественно выпекали «зажиточный хлеб» — хлеб первого урожая. Соблюдали ритуал разрезания и раздачи первого каравая: самому старшему — первый ломоть — как «батюшке-пахарю».









