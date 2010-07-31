В Черкасской области обнаружены доказательства того, что готы были христианами

30 готских захоронений раскопали киевские археологи в селе Легедзином Тальновского района Черкасской области. В следующем году ученые намереваются завершить работу. Это будет первым полностью раскопанным поселением готов в Черкасской области.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор заповедника ”Трипольская культура” Владислав ЧАБАНЮК, в этом году археологи обнаружили уникальные находки. Они подтверждают появление христианства у готов. Некоторые тела из поздних захоронений лежали в земле так, как это заведено у христиан.

Германские племена готов жили на территории современной Украины в ІІІ–ІV ст. нашей эры. Пришли с территории нынешней Германии. После войн оттеснили к востоку племя сарматов. После двух веков жизни снова ушли на запад под ударами гуннов.