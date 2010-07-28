Сегодня в Киеве состоится рок-концерт ко Дню крещения Руси

Сегодня, в 18.00, на Певческом поле, у стен Киево-Печерской лавры состоится рок-концерт, посвященный Дню крещения Руси.

Со сцены Певческого поля украинцев поздравят люди искусства и культуры, общественные деятели, духовенство и известные богословы.

По словам организаторов, цель рок-концерта, напомнить молодому поколению об истоках славянской православной цивилизации.

«Мы постараемся сделать достойный праздник – современный, с мощной духовной составляющей, далекой от политики. Концерт будет не стандартный. В оригинальной сценарной постановке мы постараемся соединить духовность и современное искусство. Постараемся в современной режиссуре – модной, красивой, актуальной, объединить духовный стержень и современное искусство, которое наиболее затребовано в молодежной аудитории», - рассказал один из организаторов празднования дня Крещения Киевской Руси, генеральный продюсер музыкального канала Enter.

Концерт станет завершающим аккордом пребывания Патриарха Кирилла в Украине. Мероприятие состоится вечером, после того, как Святейший покинет Украину. «Мы покажем видео-обращение Патриарха Кирилла», - сообщил Юрий МОЛЧАНОВ.

В свою очередь, один из организаторов концерта, известный музыкант Олег КАРАМАЗОВ, сообщил, что мероприятие пройдет по благословению митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который лично обратиться к зрителям.

Прямую трансляцию концерта будет вести «Первый национальный канал». Начало концерта в 18.00.

В этом году хед-лайнерами концерта станет группа «Братья Карамазовы».

В концерте примут участие группы «Бум-Бокс» и рок-группа из России - «Воскресение». Также планируется выступление хора Киево-Печерской Лавры.

Вместе с тем О.КАРАМАЗОВ напомнил, что в этом году Украина впервые празднует День Крещения Руси совместно с Российской Федерацией: отныне в обеих странах этот праздник является государственным, и отмечается 28 июля, в день равноапостольного князя Владимира. В конце мая Госдума РФ внесла День Крещения Руси в список памятных дат.

В Украине День Крещения Руси получил статус официального праздника в 2008 года по инициативе международной общественной организации «День Крещения Руси», объединяющей известных деятелей культуры, представителей деловых кругов и общественности.





