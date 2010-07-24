"Поцелуй Иуды" вернут лично Януковичу

Найденная в Германии картина Караваджо "Поцелуй Иуды", которая была похищена из одесского музея 1 августа 2008 года, будет передана лично в руки президенту Украины Виктору Януковичу.



По неподтвержденной информации, полотно хотят передать во время визита в Германию Януковича 30 августа. Такая идея предложена на дипломатическом уровне и поддержана правоохранительными органами обеих стран.



"На фоне инцидента с руководителем представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Ланге, задержанного недавно в Борисполе, этот жест доброй воли свидетельствует, что отношения между нашими странами входят в нормальное, цивилизованное русло. Но окончательно, с включением в протокол, этот акт еще не урегулирован", - рассказал на условиях конфиденциальности сотрудник Интерпола.



Что касается экстрадиции в Украину злоумышленников, задержанных в Берлине во время попытки продать Караваджо, то в Генпрокуратуре сообщили, что запрос немецким правоохранительным органам об экстрадиции злоумышленников и возвращении картины уже направлен, пишет газета Сегодня со ссылкой на источники в МИД и НЦБ Интерпола.

