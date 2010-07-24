Патриарх Кирилл покорил одесситов «глобальными месседжами»

Глас народа



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с общественностью Одессы покорил аудиторию своим выступлением на тему духовных ценностей Православия.



Святейший поделился своими впечатлениями от посещения Одессы, подчеркнув, что основа города опирается на культурный слой, который уходит своими корнями в Киевскую Русь.



В ходе встречи Патриарх Кирилл говорил о балансе между национальным и универсальным, местным и вселенским, временным и вечным. Также затронул тему явления мультикультуризма как попытки построить неконфликтное общество, путем отсечения религиозных особенностей.



Прокомментировать вчерашнее выступление «Глас народа» попросил секретаря Одесской епархии УПЦ, протоиерея Андрея НОВИКОВА и пресс-секретаря Одесской епархии УПЦ



протоиерея Сергея ЛЕБЕДЕВА.



Секретарь Одесской епархии, протоиерей Андрей НОВИКОВ.



Реакцией на выступление Патриарха в Одессе был всеобщий восторг и понимание того, о чем говорит Святейший, несмотря на остроту затрагиваемых им проблем. И абсолютно все приняли это как то, что соответствует пожеланиям одесситов, их мыслям, чувствам, настроению. Это было своевременно и впечатляюще. Все: и духовные наставления Святейшего, и нравственные, и объяснение ситуации, сложившейся в обществе, в том числе, в мировом обществе, и когда он говорил о развитии мировых процессов, рациональных и эмоциональных, о роли Церкви в обществе… Это были прекрасные ответы на актуальные вопросы общественности, которые порой просто некому адресовать. Аудитория убедилась, что Патриарх прекрасно владеет ситуацией, а его понимание происходящего оказалось очень близко тысячам присутствующих.



Пресс-секретарь Одесской епархии УПЦ, протоиерей Сергей ЛЕБЕДЕВ



Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Одессу отмечен необычайно теплой атмосферой, взаимопониманием и весомым вкладом в укрепление духовного потенциала космополитической Одессы.



Лично меня Патриарх поразил видением проблем, которые стоят перед человечеством: не просто перед одесситами - не местечковых, региональных, а тех которые сегодня стоят перед всем человечеством.



Это были очень глубокие по содержанию глобальные месседжи, отвечающие на вопросы всего человечества, на реальные вызовы времени.



Патриарх весьма легко нашел понимание публики, говоря об очень сложных проблемах, волнующих мировую общественность.



Не смотря на остроту поднимаемых вопросов, не было никаких отрицательных реакций, наоборот, Святейшего долго не отпускали со сцены, аплодировали, выражая поддержку сказанному. Когда Патриарх уже улетал, он отметил, что этому визиту была присуща очень теплая исключительно дружественная атмосфера понимания и поддержки. Ведь какие-то аспекты нашей внутриполитической жизни могли, чисто гипотетически, спровоцировать некое напряжение в обществе, негативные реакции в аудитории, однако ничего подобного не было.



ПАТРИАРХА ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ ТАКИМ УЛЫБАЮЩИМСЯ



Даже окружение Патриарха отмечало, что давно не видело его таким спокойным, улыбающимся. Это говорит о том, что Святейший Патриарх был в прекрасном настроении, и Одесса ему очень понравилась. После визита состоялась неформальная встреча патриарха с председателем Одесского облсовета, мэром Одессы, с другими местными официальными властями, все очень радовались, что атмосфера визита такая теплая, и она способствует консолидации всех сил для реализации добрых дел, для развития духовности в целом. От этого атмосфера мира только усилилась.



ВИЗИТ ПАТРИАРХА УКРЕПИЛ ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕГО ГОРОДА



Визит Патриарха укрепил духовный потенциал нашего города, это несомненно.



Выступление Патриарха Кирилла запомнится присутствующим не только столь интересными размышлениями по поводу проблем укрепления духовности в рамках одного государства и мировой сообщности в целом. Свидетели выступления отметили пользу интерактивного формата общения.



ЗРИТЕЛЯМ НЕОБЫЧАЙНО ПОНРАВИЛАСЬ СЕССИЯ ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ



Зрителям необычайно понравилась сессия вопросов-ответов. Интересовались совершенно разными вещами – от личных предпочтений наставника, например, какую музыку он любит, до нравственных проблем использования новейших Интернет-технологий. Например, можно ли православному духовенству использовать Интернет-технологии для анонимного общения. Патриарх ответил, что если речь идет о мирянах, что здесь, в принципе, нет ничего крамольного, а если речь о священнике, то он должен подписываться реальным именем, чтобы ответственно нести слово Божье. В целом, отвечая на многочисленные вопросы присутствующих, Патриарх на личном примере демонстрировал, каково практичное применение истин веры.

