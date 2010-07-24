Кто оплачивает визит Патриарха Кирилла в Украину?

Глас народа



Во время визита Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Украину некоторые политики принялись смаковать финансовые подробности расходной части бюджета визита, акцентируя внимание на том, что деньги на встречу Святейшего, якобы выделены из госбюджета.



Приводятся стоимость суточного проживания Патриарха в отеле, стоимость обедов, охраны и т. д. Вероятно, политики хотят донести людям, что пребывание Патриарха в Украине оплачивается за счет украинских налогоплательщиков... Так ли это на самом деле, рассказал один из организаторов встречи Патриарха Кирилла на украинской земле, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (ЮРЧУК).



Архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (ЮРЧУК)



У ГОСУДАРСТВА МЫ НЕ ВЗЯЛИ НИ КОПЕЙКИ



Визит Святейшего Патриарха Кирилла оплачивает Украинская Православная Церковь. Ни о каких государственных средствах здесь речь не идет. Государство нам просто не смогло бы дать на это денег, потому что у него у самого их нет. Все происходит за счет Церкви и за счет людей, которые имеют такую финансовую возможность и жертвуют из своих личных доходов. Поэтому пусть не измышляют, что там баснословные траты и цены.



Церковь уже привыкла без помощи государства в подобного рода делах. Мы и в прошлом году принимали Патриарха, и нам государство ни копейки не дало. И в этом году так же. Благодаря только людям, делающим пожертвования.



Так что пускай эти расходы журналистов не беспокоят. Недостойно считать деньги в чужих карманах.



ГОРСОВЕТЫ ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА НА ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ГОРОДОВ



Например, в Днепропетровске горсовет выделил около 2 миллиона гривен на этот визит. Но если внимательно проследить, на что ушли эти деньги, то выяснится: эти средства, прежде всего, потратили на нужды города и горожан. К примеру, на реконструкцию парка в центре Днепропетровска, на ремонт памятника героям Крымской войны, а также на подготовку мест встречи Патриарха с людьми. Городские советы, конечно, могут принять участие в финансировании визита. Но эти средства в основном идут на облагораживание территорий, которые будет посещать Патриарх, на приведение в порядок зданий, на реставрации, наведение порядка. И здесь нельзя говорить, что, мол, деньги налогоплательщиков перетекают в частный карман. А если такие разговоры все же идут, то это банальная попытка очернить Православную Церковь. Мол, то визит имеет политический характер, то деньги на него большие уходят. В общем, в ход идут все испробованные уже методы. Для нас это не ново. Но Церковь как жила за счет добровольных пожертвований, так и будет жить, Бог даст.



