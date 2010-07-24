Что о патриархе Кирилле говорят украинские ученые?

Глас народа



20 июля православная Украина встретит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предыдущий официальный визит первоиерарха Русской Православной Церкви состоялся в прошлом году, и стал одним из главнейших событий общественной и религиозной жизни страны.

«Глас народа» поинтересовался в научных кругах об ожиданиях ученых от будущего визита Патриарха.

Своими мнениями с «Гласом народа» поделились член совета Киевского религиозно-философского общества, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Илья НАЗАРОВ и ученый секретарь Киевского религиозно-философского общества, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Наталия ФИЛИППЕНКО.



Член совета Киевского Религиозно-философского общества, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Илья НАЗАРОВ



ВИРУС НАЦИОНАЛИЗМА ОПАСЕН ДЛЯ ЦЕРКВИ, ПРИЧЕМ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ

Патриарх Кирилл проводит мысль о единстве Русского мира, которая многим не нравится. Эта мысль обоюдоострая, потому что вирус национализма очень опасен для Церкви, причем с любой стороны. Как со стороны русской, так и со стороны, какой угодно – сербской, болгарской, греческой или украинской. Причем со стороны русской не лучше чем со стороны украинской.

Восточно-христианская цивилизация с общим культурным пространством – это исторический факт и никоим образом его не нужно ломать, под любыми лозунгами, будь то шествие в Европу или чего-то еще. Естественное культурное тяготение восточнославянских народов друг к другу, в основе которого лежит православие – это есть та традиция, которая очень сильно помогает в религиозном возрождении после периода атеизма. И патриарх Кирилл много делает для того, чтобы остановить те центробежные тенденции, которые начались в 90-е годы.



ПРАВОСЛАВИЕ ТЕРЯЕТ СВОЮ КУЛЬТУРУ

В наше время очень опасно то, что православие теряет свою культуру. Напротив, в мире создается антихристианская культура, в которой люди проживают большую часть своей жизни и даже если они воцерковляются, эта культура их тянет назад. Возникает ощущение культурной раздвоенности.

Культура – это то, как Церковь себя проявляет в мире, а мир движим своей логикой, отличной от неотмирной логики Церкви. А цивилизация, хотя она и есть какое-то мирское отражение и попытка самоорганизации вокруг православного ядра, позволяет вырастить эту культуру. А в культуре люди живут. Вот эти центробежные тенденции, которые возникли в 90-ые годы, сделали невозможным продление такой традиции.



ИДЕЯ РУССКОГО МИРА ПОЗВОЛЯЕТ ДАТЬ ИМПУЛЬС К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Когда к нам приехал патриарх, он высказался об идее единого духовно-культурного пространства, единого Русского мира. Это конструктивная идея, которая позволяет, поверх каких-то политических барьеров, не снимая их, дать импульс к возрождению православной культуры.

Сближение восточнохристианских православных народов, о котором говорил патриарх во время своего первого визита на Украину, и позитивные изменение позиции власти по отношению к УПЦ – это та среда, в которой возможна православная миссия.



СКАЗАТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ ИСТИНУ О ХРИСТЕ - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Те встречи патриарха с народом и с интеллигенцией, которые он проводит, его большой миссионерский талант, призывают нас выступить с православной миссией в масштабах всего восточно-христианского мира. Сказать на современном языке миру истину о воскресшем Иисусе Христе. И это очень важно.



НАША ЦЕРКОВЬ НЕ РУССКАЯ И НЕ УКРАИНСКАЯ, А НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ

Важно еще, что патриарх Кирилл акцентирует на том, что наша церковь не русская, не белорусская и не украинская, а наднациональная.

Возможно, что вслед за визитом патриарха Кирилла последует изменение позиции государства в отношении преподавания основ православной культуры, легализация духовных академий в качестве вузов, признанных государством, создание православных университетов. Патриарх на это настроен.



Ученый секретарь Киевского Религиозно-философского общества, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Наталия ФИЛИППЕНКО



ПРОШЛОГОДНИЙ ВИЗИТ ПАТРИАРХА СНЯЛ РАЗДЕЛЕННОСТЬ ЦЕРКВИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Итогом предыдущего визита патриарха было устранение опасности этнофилетической направленности, как в Русской, так и в Украинской православной церкви, а также в других церквах. Природа Церкви проявляется в национальной форме, но содержание ее не может быть национальным. И прошлогодний визит патриарха Кирилла снял эту разделенность церкви по национальному признаку.

Особенно важен был визит патриарха в западные области, чем был развенчан миф о том, что этот регион не примет иерарха из Москвы. Что будут протесты, массовые выступления и т. д. Все увидели, что этого не произошло.

Патриарх сделал мужественный шаг, доказав тем самым, что правда Церкви сильнее этнофилетизма и способна его преодолеть. Это, в свою очередь, придало мужества нашей Церкви.



ТО, ЧТО ПАТРИАРХ СКАЗАЛ В ПРОШЛЫЙ РАЗ, НАРОД ЖДАЛ МНОГИЕ ГОДЫ

От нового визита патриарха мы ожидаем новых каких-то изменений в обществе по отношению к православию, изменение самих православных. Чтобы мы не просто ходили в храм и, выйдя за его ограду, снова вступали в этот мир как светские люди и жили по его правилам. Но чтобы вносили позитивные изменения в этот мир.

Церковь не должна ждать, когда к ней придут и попросят выступить по какому-то вопросу. Нужно, по примеру патриарха, проявлять миссионерскую инициативу.

Предыдущий визит принес много положительных результатов, и то, что сказал патриарх, народ ждал многие годы. Надеемся, что будущий визит также будет способствовать укреплению и развитию Церкви и церковной общественности.

