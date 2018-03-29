В Киеве, на Владимирской горке, воссоздадут панораму Голгофы 1902 года

Киевские власти планируют к 2012 году реконструировать Владимирскую горку. Работы начнутся уже этой осенью. Планом предусмотрено воссоздание панорамы "Голгофа", которая в позапрошлом веке располагалась на склоне. Кроме этого, будет восстановлена водонапорная башня и фонтан.



Также проект реконструкции Владимирской горки предусматривает строительство ресторана, мостиков и... вырубку деревьев.



Насколько современный проект соответствует подлинному виду Владимирской горки позапрошлого века? Об этом «Глас народа» спросил у исследователя киевской старины Михаила КАЛЬНИЦКОГО.



Исследователь киевской старины Михаил КАЛЬНИЦКИЙ



ПРОЕКТ ОТОБРАЖАЕТ ВЛАДИМИРСКУЮ ГОРКУ 1902 ГОДА



Насколько мне известно, автор проекта, Юрий ЛОСИЦКИЙ, отталкивался именно от исторических документов, описывающих вид Владимирской горки до революции 1917 года. Поэтому могу сказать, что новый проект будет максимально отображать именно то устройство, которое было на момент открытия панорамы «Голгофа» - тоесть 1902 год.



Тогда, помимо памятника князю Владимиру и павильона с панорамой «Голгофа», там стояла и водонапорная башня. Рядом с памятником князю Владимиру тоже был небольшой фонтан. Все эти детали учтены и в новом проекте.



ДЛЯ РЕСТОРАНА ЛУЧШЕ ПОИСКАТЬ ДРУГОЕ МЕСТО



Но мне кажется неуместным присутствие ресторана в этом проекте. Я считаю, что панораму Голгофы следует разместить в одном месте, а вот для ресторана или кафе лучше поискать другое. Я не думаю, что такое соседство допустимо.



Что же касается вырубки деревьев на склоне, также запланированном в проекте, то это вполне допустимо. Ведь в позапрошлом веке там было попросторнее, и вид на Днепр с Владимирской горки открывался более широкий. Сейчас же склоны заросли настолько, что вид еле-еле просматривается.



МОСТИКИ ИСКАЖАЮТ ПАНОРАМУ КИЕВА



А вот насчет двух новых мостиков, включенных в проект этой реконструкции, то здесь нужно быть очень осторожными. Мы уже один мостик получили – над улицей Институтской. И это сооружение очень серьезно исказило панораму Киева. Поэтому лучше сначала хорошо продумать план реконструкции, и только потом разрешать их строительство.



КИЕВСКАЯ ГОЛГОФА БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



Киевская панорама «Голгофа» была одной из первых в Российской империи, ее построили даже раньше знаменитой на то время панорамы «Оборона Севастополя» в Крыму. К сожалению, уже не осталось в живых никого, кто бы видел ту «Голгофу» своими глазами, так как ее демонтировали более 75 лет назад. Однако сохранились исторические документы – например, брошюра «Панорама «Голгофа» за 1917 год, где это сооружение подробно описано и богато проиллюстрировано.



УЧАСТОК ОСТАВАЛСЯ СВОБОДНЫМ ДО 1901 ГОДА



В конце ХІХ века вокруг памятника князю Владимиру был разбит уютный парк. Но юго-западная сторона Владимирской горки оставалась пустынной. Время от времени там устраивались гуляния, «балаганы», но в будние дни в этом месте «гуляла» только пыль, которую ветер частенько доносил до Крещатика. Чтобы окультурить пустырь, городская дума решила построить там здание коммерческого училища. Киевлянам это не понравилось, они начали протестовать. И участок оставался свободным до 1901 года. В этот год дворянин Иван Замараев попросил участок в аренду, под строительство художественного павильона. Дума согласилась, но поставила условие – в новом павильоне должны демонстрироваться картины исключительно религиозного содержания. Таким образом и был построен павильон, где разместилась всего одна, зато огромная «религиозная картина» - панорамное полотно «Голгофа», воссоздающее смерть Христа на кресте. Освящена и открыта для публики панорама была в 1902 году.



В 1925-М ПЕРЕД ПОЛОТНОМ СТАЛИ ЧИТАТЬ АТЕИСТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ



А в апреле 1925 года полотно было конфисковано в пользу советского государства. Но его все-таки продолжали демонстрировать зрителям, читая перед ним уже атеистические лекции. Так продолжалось до 1934 года. А потом павильон разобрали, а полотно перевезли в Киево-Печерскую лавру, в Успенский собор. И когда в 1941 году он был взорван, полотно было изуродовано. Куда делись его остатки – неизвестно. Ясно одно, что даже фрагментов той работы у нас сегодня не осталось. И сегодня в городе обсуждается возможность его воссоздания – благо, есть множество архивных документов, по которым эту работу вполне возможно восстановить.



"Глас народа"







