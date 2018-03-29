Как выбрать Библию?

Современный рынок печатной продукции предлагает огромный выбор изданий Библии. Как разобраться в широком ассортименте книг Священного Писания, и приобрести Библию с наиболее точным, выверенным содержанием, «Гласу народа» рассказал председатель Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир САВЕЛЬЕВ.



Председатель Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир САВЕЛЬЕВ



ВНИМАНИЕ НА ГРИФ: «РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ РЕЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ УПЦ»

Сейчас осуществляется обязательная богословская и литературная экспертиза изданий, предлагаемых к печати по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви или епархиальных архиереев. На книгах, которые прошли такую экспертизу, ставится гриф «рекомендовано к печати рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви». Такое же правило действует и для книг Священного Писания.

Можно ли покупать Библию, изданную вне Церкви, например, Библейским обществом? Этот вопрос обсуждался на общем собрании членов Издательского Совета Русской Православной Церкви. Говорилось о том, что инославные издания Священного Писания, как показали исследования библеистов Издательского Совета РПЦ, нередко имеют различные конфессиональные правки, и такие книги не рекомендуется использовать православным.



У ИНОСЛАВНОЙ БИБЛИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН, НО ИЗМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Нужно брать ту литературу, в том числе и Библию, которая благословлена нашим священноначалием, а теперь имеет еще и гриф рецензионной комиссии. Остальные издания нужно рассматривать специально и смотреть насколько они соответствуют православной переводческой традиции. Потому что любое инославное издание может содержать вставки или изменяя, имеющие конфессиональную окраску. Они могут быть незначительными, но тем не менее. А что эти книги лучше изданы, более красивы, с лучшим дизайном, то это ни о чем не говорит.



БИБЛИЯ 2008 ГОДА - НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Самое свежее издание Библии Издательского Совета Русской Православной Церкви на русском языке вышло в 2008 году. Оно рекомендовано Церковью как наиболее точный и выверенный текст синодального перевода Священного Писания.

Но, конечно мы можем читать Библию, которая издавалась и ранее по благословению высших церковных властей, то есть патриарха Московского или митрополита Киевского.

Те, кто интересуется православной богослужебной традицией, может приобрести Библию на церковно-славянском языке. Тем более, что славянская Библия до появления русского синодального перевода, у нас использовалась на протяжении многих лет, практически целое столетие.



СКОЛЬКО ЯЗЫКОВ ЗНАЕШЬ, НА СТОЛЬКИХ И ЧИТАЙ БИБЛИЮ

Священное Писание за богослужением читается именно на славянском языке и поэтому важно иметь Славянскую Библию у себя дома, чтобы лучше понимать текст. Есть книги с параллельным русским и славянским текстом, они очень удобны при изучении Писания.

Читать Библию на богослужебном языке – это естественно для православного церковного человека. Если есть такая возможность, то нужно купить и читать. И на русском, и на славянском языках.

Читать Священное Писание в оригинале (на древнегреческом языке и иврите) – это в основном удел богословов, ученых. Но есть люди, которые специально учат библейские языки, чтобы лучше изучить Писание. Ведь оригинал имеет особую важность для понимания текста.

Вообще, сколько ты языков знаешь, на стольких можно и читать Библию. Это будет очень хорошо и для миссионерства, и для богословской работы, и для лучшего понимания.

Мы знаем, что некоторые богословы в течение Великого поста прочитывали весь Новый Завет на греческом языке. Важно лишь хорошо понимать этот язык.

Но если человек занимается лишь собирательством, коллекционирует Библии, никаких языков не зная, то это не совсем здравый подход. Библия должна читаться.



ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ БИБЛИЮ ПОМОГУТ СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ

Кроме знания языков лучше понять Библию помогут святоотеческие толкования. И само регулярное чтение Писания будет способствовать лучшему пониманию. Если же что-то не ясно, то можно обратиться к священнику.

Но обязательно надо читать комментарии святых отцов Православной Церкви, например святителя Иоанна Златоуста. Потому что самостоятельно можно неправильно или превратно понять священные слова. Сам Господь призывает в Евангелии: «исследуйте Писания» (Ин. 5: 39).

Глас народа